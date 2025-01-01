深海沉船猎人米恩斯获颁大英帝国官佐勋章 (OBE)

英裔美国沉船猎人大卫·米恩斯 (David Mearns) 因其在历史沉船的定位和打捞方面做出的贡献，被国王新年授勋名单中授予大英帝国官佐勋衔 (OBE)。

这位 66 岁的深海探险队队长、海洋学家和特许海洋科学家在 29 年的职业生涯中找到了 35 艘大型沉船。

如今，他是世界上最有经验的深海沉船搜寻者之一，声称成功率高达 90%，并且还创下了五项吉尼斯世界纪录，其中包括找到迄今为止发现的最深沉的沉船—— 里奥格兰德 5,762m处。

米恩斯的沉船搜寻之旅始于 1990 年，当时他追踪了这艘货船 卢科纳，该船因定时炸弹爆炸而沉没，船上人员全部遇难。

随后的重大发现包括散货船 德比郡，英国航海史上最大的船舶损失；二战战列巡洋舰 HMS 兜帽，沉没于 俾斯麦； HSK 科尔莫兰，击沉皇家海军舰艇后沉没 悉尼; 澳大利亚医疗船 AHS 半人马，被日本潜艇非法击沉；也是考古学家发现和挖掘的最早的殖民沉船， 绿宝石 来自瓦斯科达伽马的 1502/3 舰队。

米恩斯也是定位日本战舰的团队的一员 Musashi并于2019年领导了一项由私人资助的搜索行动，找到了在英吉利海峡上空失踪的载有足球运动员埃米利亚诺·萨拉的派珀马里布飞机。

探索之旅

在米恩斯担任搜索总监后不久，他获得了最新荣誉 在远征中 寻找欧内斯特·沙克尔顿爵士的 寻求， 390 年 2024 月，这艘潜水艇位于拉布拉多海深处 1922 米处。沙克尔顿于 XNUMX 年在船上去世。

“大卫·梅恩斯体现了探索和发现的精神，”探险队队长约翰·盖格说。“他在寻找 Quest平台 彰显了他在深海探索方面无与伦比的专业知识以及他致力于发掘与我们过去息息相关的故事。这一认可当之无愧。

Quest 抵达伦敦 (RCGS)

“OBE 是对这位以好奇心、勇气、荣誉和不懈探索深海秘密的动力为特征的职业生涯的恰当致敬。”

米恩斯是皇家地理学会会员，也是 探险者俱乐部。他过去曾获得过许多荣誉，包括2010年的澳大利亚勋章荣誉奖章和2019年的探险家俱乐部洛厄尔·托马斯奖章。去年XNUMX月，他被授予加拿大皇家地理学会荣誉院士，并获得该学会的探索奖章和约瑟夫-埃尔泽尔·伯尼尔奖章。

他写了三本书，包括他的自传 沉船猎人，荣获2018年蒙巴顿最佳图书奖。

Windrush 的野心

Mearns 目前计划从 HMT 打捞一个 1.5 吨重的锚 帝国疾风该船于 1948 年抵达埃塞克斯郡，当时它搭载着第一批定居英国的加勒比移民，六年后在阿尔及利亚海域沉没。

英国政府已成立“温德拉什锚基金会”，旨在将该锚带回英国永久展出。

“我亲眼目睹了像皇家海军钟这样的实物有多么重要 兜帽，可以将人们与船只和船员的记忆联系起来，”米恩斯说。“我毫不怀疑 Windrush 的 主播将成为 Windrush 一代和更广泛公众的类似‘试金石’。”

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