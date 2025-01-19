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北海潜水员发现持续燃烧的二战沉船

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Lotte Halm 上方的潮汐潜水员 (Gezeitentaucher)
Lotte Halm 上方的潮汐潜水员 (Gezeitentaucher)

长期以来人们一直认为是一艘潜艇残骸的残骸，但德国北海沉船潜水小组 Tidal Divers 将其确认为一艘名为 洛特·哈尔姆二战期间，该飞机上的易燃货物被英国轰炸机点燃。

该小组目前已对去年 40 月发现的船只出具了详细报告，当时小组成员潜水调查了位于德国北海沿岸诺德尼岛以北约 XNUMX 公里处的一个标记。

Tidal Divers 的配备侧扫声纳的北海 RIB 从 Norddeich 港口驶出（Tidal Divers）
潮汐潜水员的 RIB 配备侧扫声纳 (Die Gezeitentaucher)

该沉船位于水下约 35 米深处，德国联邦海事与水文局 (BSH) 在航海图上将其归类为潜艇，因此潜水员们惊讶地发现了一艘铁制蒸汽船。 

船尾部分向右舷侧倾倒至锅炉房，其余部分则倒置。四叶左舷铁制螺旋桨暴露在外，右舷螺旋桨半埋在淤泥中。 

Lotte Halm (Gezeitentaucher) 上的左舷螺旋桨
Lotte Halm (Die Gezeitentaucher) 上的左舷螺旋桨
沉船细节（Gezeitentaucher）
沉船细节（Die Gezeitentaucher）

舵叶不见了，但船尾柱上的铰链清晰可见，两台三胀式蒸汽机位于距舵叶约 9 米处，左舷锅炉侧卧在船尾 15 米处。钢桅杆从船中部的残骸下方伸出。

3D残骸模型

该团队由经验丰富的沉船研究员霍尔格·巴斯 (Holger Buss) 领导，他们详细记录了沉船残骸，以便制作摄影测量 3D 模型。然后，他们将结果与该地区失踪的多艘船只的记录进行了比较。 

Lotte Halm (Gezeitentaucher) 的摄影测量 3D 模型
Lotte Halm (Die Gezeitentaucher) 的摄影测量 3D 模型

根据沉船 71 米的长度、发动机的设计（与伦敦劳合社保存的数据相符）以及战争日记中关于沉没的令人难忘的描述，该团队最初猜测，这可能是 洛特·哈尔姆 已得到确认。 

虽然这艘船在二战期间沉没，但它是第一次世界大战初期为德国海军建造的油轮。后来她被改装成货船，但被赋予了 洛特·哈尔姆 1927 年被科隆航运公司收购后，该品牌才更名。

北海：Lotte Halm (Gezeitentaucher)
乐天·哈尔姆 (Die Gezeitentaucher)

14 年 1941 月 XNUMX 日，这艘船从瑞典松兹瓦尔运送木材前往德国帕彭堡。德国海军命令她从库克斯港跟随一艘挪威货船 奇迹，两艘船随即遭遇风暴。 

下午 6.45 点 XNUMX 分，来自诺福克皇家空军沃顿基地的三架布里斯托尔·布伦海姆轻型轰炸机向他们发射了燃烧弹，导致建筑物发生一系列爆炸。 洛特·哈尔姆 及其木材货物起火，并造成四名船员死亡。

包括船长约瑟夫·比耶尔斯基 (Josef Bielsky) 在内的其他七人乘坐救生筏逃生，并被 奇迹 并被带到博尔库姆岛。

仍在燃烧

与此同时，扫雷舰 M572、巡逻艇 V1105 并拖船 大西洋 花了一夜和第二天试图扑灭现在停泊的 洛特·哈尔姆 以便将船拖至港口。 

第二天晚上，他们放弃了战斗，转而试图用炮击和深水炸弹击沉这艘船。这艘船已经漂走了，仍在燃烧，但第二天，人们发现了它的桅杆和一条货杆。 

在接下来的六天里，四艘扫雷舰使用声纳搜寻残骸，但未果，之后，人们决定 洛特·哈尔姆 不再对航行造成任何危险。

YouTube视频
（时间线索）

潮汐潜水员 在 Norddeich 港口，潜水员使用配备侧扫声纳的 RIB 发现了这艘船。九人小组使用 DIR 配置的氮氧混合气双管潜水器潜水。 

也在 Divernet 上： 有毒的纳粹副总统船残骸只是冰山一角吗？, 英国 100 处最佳沉船潜水地点, 全球 20 处最佳沉船潜水地点

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