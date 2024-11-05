MAST 介入拯救博物馆沉船物品

英国慈善机构海事考古海洋信托基金 (MAST) 在最后一刻为沉船宝藏提供了救济，这些宝藏原本将于明天 (6 月 XNUMX 日) 在康沃尔拍卖会上分散到私人收藏中。

蒂姆·斯密特爵士出售了圣奥斯特尔查尔斯顿沉船宝藏博物馆的约 7,000 件展品，此举令沉船潜水员等感到不安，因为这些被打捞上来、向沉船接收人申报并经常作为国家遗产捐赠的文物可能会落入私人手中牟利。

英国历史遗产委员会已认定该藏品是英国境内规模最大、最重要的沉船文物，MAST 现已达成协议，将保存其中的 514 件。所有藏品均与受保护或受管制的沉船以及许多其他重要遗址有关，约占查尔斯顿沉船文物藏品的 50%。

其中包括来自皇家海军战舰的物品，例如 HMS 拉米利斯 和HMS 社区 以及英国和荷兰东印度公司的沉船。其他博物馆展品的广泛销售将于本周三、周四和周五按计划进行。

博物馆收藏了约 7,000 件藏品，其中约 1,000 件是从沉船中打捞出来的（SBC 地产）

â€<A <MAST 已直接购买这些文物，并计划在将它们运往普尔考古中心后进行全面的保护评估。由于它们现在属于慈善机构，因此不能再出售。

该信托基金会表示，在英国皇家海军国家博物馆和查塔姆历史造船厂信托基金会的支持下，它正计划在当地和全国范围内与全国各地的博物馆合作展示这些被归还的文物。

无数故事

MAST 成立于 2011 年，旨在通过考古项目倡导英国的海洋遗产；发现和阻止未经授权的打捞行为；影响官方遗产管理；并就海洋遗产问题对公众进行教育。

八月 网际网路 报道称，查尔斯顿博物馆的全部藏品 可能会分散 如果该房产无法作为持续经营企业出售，并且 10 月底 确认 这些文物将会被拍卖。

MAST 首席执行官杰西卡·贝瑞表示：“MAST 能够拯救这些无价的藏品，我既高兴又欣慰，它们可以讲述皇家海军的历史和考古以及几个世纪以来全球贸易发展的无数故事。”

1707 年在锡利群岛沉没的 HMS Eagle 号的木材船尾部分（Lay's Auctioneers）

“MAST 现在已经将这些藏品从私人所有中分离出来，因此其再次被分散的风险已经一去不复返。”

“我们沉船宝藏博物馆的工作人员非常高兴 MAST 购买了这些从现在受保护的沉船中收集到的文物，为国家保留了一批独一无二的藏品，”将这些文物挂牌出售的博物馆老板斯密特说道。

“这尤其令人高兴，因为 MAST 的成员们一生都致力于探索我们的水下遗产。”

全部细节 彭赞斯的地块和 在线 拍卖信息可在 Lay's Auctioneers 网站上找到。此次拍卖是继 Lay's 今天（5 月 XNUMX 日）拍卖 Richard Larn 的沉船档案之后进行的，该档案是英国最著名的沉船潜水员和作家之一的私人藏书和文物，他也是该博物馆的联合创始人。



也在 Divernet 上： 数千件英国沉船物品开始拍卖, 沉船宝藏恐遭拆分, 干涸潜水博物馆需要支持, 康沃尔郡庆祝沉船潜水先驱