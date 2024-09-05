马耳他沉船潜水员赢得长期寻求的保护

马耳他的潜水员和自由潜水员长期以来一直抱怨，在岛上许多著名的沉船地点周围不受控制的划船和捕鱼活动给他们带来了危险，包括水面碰撞和缠绕。

现在看来，他们的抗议和请愿已经被当局听到，他们正在庆祝“沉船周边保护区”计划的出台，这意味着禁止非潜水船只进入21个著名船舶和飞机沉船的近岸地点进行捕鱼。

马耳他渔业和水产养殖部及交通部已列出一些地点，潜水员下潜时除潜水船外，其他船只均禁止进入，其中 13 艘沉船甚至完全禁止进入。

在保护区内，只有从事休闲或技术潜水作业的船只在通知瓦莱塔船舶交通服务部门后才允许进入或停泊。

潜水支援船船长有责任确保在该区域内只使用符合国际公约的适当信号。所有其他船只均须保持安全距离和速度。

保护区内禁止进行鱼叉捕鱼、拖钓、设置底线、三重网、刺网和缠绕网、底栖捕捞笼和陷阱，但有一些例外。

马耳他沉船潜水（Mal B）

这些遗址涵盖了以下沉船： 阿纳德里安 （圣乔治角）； 驳船 1 和 2, 皇家鹰 （卡瓦拉角）；布伦海姆轰炸机（Xrabb i-Ghogin）； 科米诺兰、赫菲斯托斯、卡维拉、克伦迪 （Xatt i-Ahmar）；布里斯托尔 Beaufighter（流亡点）； 斯科茨·克雷格 （拉斯·卡米赫号），皇家海军 顽固 （塞尔穆内特）； 圣迈克尔拖船, 请在33月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。, 拖船 10 （马萨卡拉）； 请在31月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 （蓝湖）； 皮波 （达赫莱特 ix-Xilep） 请在29月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。, 肉孜 （塞尔科瓦）； 拖船 2 （il Ponta ta' San Giljan）；和 乌姆·埃尔·法鲁德 （维德·伊兹-祖里格）。

然而，如果没有潜水船悬挂潜水员下潜旗，则可以使用拖钓线等钓鱼用具，但此例外不适用于 Cirkewwa、Marsacala、Qawra Point、Wied iz-Zurrieq 和 Xatt i-Ahmar 地区。

有关沉船周围保护区的详细信息及其坐标和范围，请访问 可下载文件。违规行为可报告至 马耳他交通.

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