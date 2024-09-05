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马耳他沉船潜水员赢得长期寻求的保护

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关于 Karwela 沉船——目前位于永久沉船保护区内（Mal B）
关于 Karwela 沉船——目前位于永久沉船保护区内（Mal B）

马耳他的潜水员和自由潜水员长期以来一直抱怨，在岛上许多著名的沉船地点周围不受控制的划船和捕鱼活动给他们带来了危险，包括水面碰撞和缠绕。

现在看来，他们的抗议和请愿已经被当局听到，他们正在庆祝“沉船周边保护区”计划的出台，这意味着禁止非潜水船只进入21个著名船舶和飞机沉船的近岸地点进行捕鱼。

马耳他渔业和水产养殖部及交通部已列出一些地点，潜水员下潜时除潜水船外，其他船只均禁止进入，其中 13 艘沉船甚至完全禁止进入。

在保护区内，只有从事休闲或技术潜水作业的船只在通知瓦莱塔船舶交通服务部门后才允许进入或停泊。

潜水支援船船长有责任确保在该区域内只使用符合国际公约的适当信号。所有其他船只均须保持安全距离和速度。

保护区内禁止进行鱼叉捕鱼、拖钓、设置底线、三重网、刺网和缠绕网、底栖捕捞笼和陷阱，但有一些例外。 

马耳他沉船潜水（Mal B）
马耳他沉船潜水（Mal B）

这些遗址涵盖了以下沉船： 阿纳德里安 （圣乔治角）； 驳船 1 和 2, 皇家鹰 （卡瓦拉角）；布伦海姆轰炸机（Xrabb i-Ghogin）； 科米诺兰、赫菲斯托斯、卡维拉、克伦迪 （Xatt i-Ahmar）；布里斯托尔 Beaufighter（流亡点）； 斯科茨·克雷格 （拉斯·卡米赫号），皇家海军 顽固 （塞尔穆内特）； 圣迈克尔拖船, 请在33月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。, 拖船 10 （马萨卡拉）； 请在31月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 （蓝湖）； 皮波 （达赫莱特 ix-Xilep） 请在29月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。, 肉孜 （塞尔科瓦）； 拖船 2 （il Ponta ta' San Giljan）；和 乌姆·埃尔·法鲁德 （维德·伊兹-祖里格）。 

然而，如果没有潜水船悬挂潜水员下潜旗，则可以使用拖钓线等钓鱼用具，但此例外不适用于 Cirkewwa、Marsacala、Qawra Point、Wied iz-Zurrieq 和 Xatt i-Ahmar 地区。

有关沉船周围保护区的详细信息及其坐标和范围，请访问 可下载文件。违规行为可报告至 马耳他交通.  

也在 Divernet 上： 联合国支持马耳他的 WRECKLIFE 项目, 马耳他：潜水长矛手被捕 + 当局因潜水惰性受到严厉批评, 油轮将吸引马耳他沉船潜水员, 深入探索马耳他虚拟博物馆

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@ValTaylor7 #askMark 嗨，马克，我是一名新获得认证的潜水员，已经潜水 10 次（全部使用租用的装备），有几次我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我找到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢 Val 的任何建议 #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 2:00 介绍 00:00 问题 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 嗨，Mark，我是一名新认证的潜水员，已经潜水 10 次了（全部使用租用的装备），有几次潜水时我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我得到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢您的任何建议
瓦尔
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本周播客中，詹姆斯·邦德向 RNLI 捐赠了限量版摩托车，英国潜水俱乐部要求潜水员在 9 月为清洁海洋做好准备。显然，我们所有人都是极限运动爱好者，因为水肺潜水在一项调查中名列第一，该调查显示人们最想尝试但永远无法尝试的极限运动


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