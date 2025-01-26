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乐高沉船正驶往查塔姆

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Brickwrecks 图像

喜欢乐高的沉船潜水员和他们的家人今年可能会喜欢参观肯特郡的查塔姆历史造船厂，参观“积木残骸：乐高积木中的沉船”展览。

此次展览最初在澳大利亚举办，共耗费 170,000 万多块砖和 1,336 个小时的工时。展览将于 8 月 31 日至 XNUMX 月 XNUMX 日在查塔姆举行。 

由专业乐高积木建造者 Ryan ‘The Brickman’ McNaught 与 澳大利亚国家海事博物馆展览通过长度从 1 米到 3 米不等的精细模型，探索了从古代到现代的九艘著名沉船。

其中最古老的是可追溯到公元前 1300 年左右的乌鲁布伦号，它在土耳其海域发现，既有沉船的痕迹，也有真实的样子；还有一艘来自中世纪的中国船只，现在被称为新安号沉船，它于 1323 年在韩国附近的新安岛附近沉没。

巴达维亚 (WNMM)
巴达维亚 (WNMM)

两艘 17 世纪早期的沉船是保存完好的瑞典军舰 瓦萨，于 1628 年在斯德哥尔摩港口沉没，荷兰商人 巴达维亚次年，这艘船在西澳大利亚附近海域沉没。

HMS Pandora 1791 年在追击 赏金 大堡礁的叛乱者，被描绘成半埋在沙子里；而约翰·富兰克林爵士的探险船 HMS 恐怖 和HMS 埃里伯斯两艘船均在查塔姆建造，于 1848 年在寻找西北航道时在加拿大沉没。

乐高版《泰坦尼克号沉没记》（ANMM）
泰坦尼克号沉没 (ANMM)

展览中还包括 RMS 泰坦尼克号1912 年，这艘豪华客轮在沉入北大西洋海底时断成两截，烟囱也脱落了。

唯一一艘 21 世纪沉船是利比里亚集装箱船 瑞纳，于2011年在新西兰的星盘礁沉没，船上的危险品、重质燃料油和船用柴油四处散落，造成了该国最严重的海上环境灾难。

雷娜 (WAM 丽贝卡·曼塞尔 饰)
集装箱船“Rena”号（WAM Rebecca Mansell）

船舶建造竞赛

除了模型及其背景故事之外，Brickwrecks 还提供互动元素和多媒体展览，深入探讨海洋考古学、沉船探索及其对环境的影响。 

欢迎各个年龄段的游客尝试各种考古技术，并了解更多有关水下发现所使用的最新技术。

他们还将被鼓励根据展出的沉船残骸，建造自己的乐高作品，而经过评选的最佳作品将被纳入更广泛的展览中。

本次比赛提供乐高积木和船坞门票奖品，分为三个年龄组：8 岁以下、9-17 岁和 18 岁以上，并于 28 月 XNUMX 日星期二“国际乐高日”启动。

这款 残骸 显示屏包含 年度门票 前往查塔姆历史造船厂。票价为 28.50 英镑（在线），儿童票价为 18 英镑（家庭票价格为 77 英镑）。 

也在 Divernet 上： 历史悠久的查塔姆造船厂停泊英国皇家海军舰艇 不可战胜的 展览, 苏菲完成冷水乐高挑战, 乐高潜水员统治海底世界

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本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备： https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。

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