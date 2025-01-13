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最新沉船发现潜水引发疑问

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摩洛哥发现的沉船之一
摩洛哥发现的沉船之一

根据摩洛哥国家水下遗产研究中心的报告，海洋考古学家在摩洛哥杰迪代附近发现了两艘 19 世纪的铁制沉船。

其中一艘船停在城市海滩附近，另一艘停在旧港口入口附近。尽管入口非常棘手，缺乏防波堤来平息大西洋汹涌的海水，但这里曾是 19 世纪下半叶摩洛哥最重要的商业港口之一。

据记载，在试图通过入口时沉没的船只包括 阿尔辛、亚马逊、摩洛哥、拉马恩勒帕潘，目前沉船辨认工作正在进行中。

沉船上的潜水员
沉船上的潜水员

该研究中心隶属于青年、文化和通信部，致力于探索和记录摩洛哥的水下遗产。

目录
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奥斯曼补给冲刺

与此同时，在土耳其黑海城镇阿克恰科贾附近发现了一艘疑似第一次世界大战时期的奥斯曼帝国沉船，该城镇位于伊斯坦布尔东部的杜兹杰省。 

一名鱼叉捕鱼者报告称，他在 2024 年春天发现了该遗址。他向专家展示了用鱼叉枪安装的相机拍摄的照片 杜兹杰大学，他后来在该地点组织了一系列潜水活动。

他们现在报告说，这艘长 50-60 米的船的结构以及在船上发现的“类似鱼雷的弹药”表明这是一艘一战时期的军舰。

三艘奥斯曼帝国船只， 贝兹米-阿莱姆，米塔特帕夏巴赫里·阿赫迈尔，在 1914 年 XNUMX 月为参加萨勒卡默什战役的部队运送紧急物资的任务中失踪，研究人员正在调查沉船就是其中一艘船只的可能性。

萨勒卡默什战役
萨勒卡默什战役中的部队

该船遭受了严重损坏，但尚未确定损坏是由于爆炸还是海浪造成的。 

该团队需要获得土耳其政府的许可 文化旅游部 挖掘沉船，但希望进行全面的调查项目，同时军事历史学家分析在沉船现场发现的弹药和其他物品。

东方贸易路线

在印度西部阿拉伯海的拉克沙群岛，来自布兰纳潜水俱乐部的潜水员发现了一艘他们认为可能是 17 或 18 世纪欧洲武装船的残骸。

5 月 4 日，潜水员们正在卡尔佩尼岛附近的浅水（XNUMX 米）泻湖水域探索海洋生物时发现了残骸。 

拉克沙威普 (Shagil Kannur) 的卡尔佩尼环礁
拉克沙群岛的卡尔佩尼 (Shagil Kannur)

这艘船配有大炮和锚，位于该岛西侧。潜水员与科技部专家进行了联系，他们根据沉船的大小（估计长度为 50-60 米）以及铁或铁/木结构推测它可能是一艘葡萄牙、荷兰或英国军舰。这将是该地区首次发现此类船只。

17 和 18 世纪，欧洲国家争夺中东和印度次大陆之间贸易路线的控制权。潜水小组计划保护该遗址，直到海洋考古学家能够进行彻底调查。

马萨隆二世终于复活

马萨龙二世 (Nanosanchez) 的复制品
马萨龙二世 (Nanosanchez) 的复制品

终于，将一艘古代腓尼基沉船运上西班牙东南海岸的工作完成了。该项目 最初宣布 大约四年前，据 网际网路.

这艘 8 米长的船被称为“马萨隆二号”，因为它于 2,600 年前沉没在现在的马萨隆镇附近。几个世纪以来，这艘船一直载着一船铅锭，被沙子覆盖着。

自 2 年在靠近 Playa de la Isla 海滩 1994 米深的水域发现它以来，它一直被人工封闭在水下以进行保护，并得到了广泛的研究和复制。

然而，由于风暴和沿海开发的风险，最终决定将遗骸带上岸进行保护和分析是最安全的做法。该项目由来自 瓦伦西亚大学.

也在 Divernet 上： 古沉船将被移至岸上, 塞浦路斯扣押奥斯曼沉船, 110米深沉的沉船中发现古代牙齿

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