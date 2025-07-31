肯特受保护的沉船“缺失的环节”

对 18 世纪英国战舰的潜水调查 诺森伯兰 透露，其木质甲板、装有火枪子弹的箱子和盘绕的绳索等特征保存得“非常好”，这要归功于其在肯特郡海岸水下 320 年的大部分时间里被沉积物覆盖。

此次潜水是两年来的首次，由持证人丹·帕斯科 (Dan Pascoe) 和承包商 MSDS Marine 于 2024 年 XNUMX 月进行，但现在潜水结果被分享，以宣传一部关于该船的新纪录片。

用于固定木板的树钉（帕斯科考古学）

这个 诺森伯兰 自 1981 年以来，这里一直是受保护的沉船遗址，潜水活动受英国历史遗产委员会 (HE) 的授权，该委员会将其列入 濒危遗产登记册 。

这艘配备 70 门炮的三流战舰于 1679 年在布里斯托尔建造，是塞缪尔·佩皮斯重建英国海军的一部分，但在 26 年 1703 月 XNUMX 日的大风暴期间沉没在古德温沙滩上。

她与另外三艘战舰一起失踪， 斯特灵城堡修复 以及仍然失踪的 玛丽，来自斯图亚特王朝最后一位君主安妮女王的舰队。

炮架的一部分和一名潜水员正在观察炮管（帕斯科考古学）

潜水员站在枪口处（迈克尔·皮茨 / History Hit）

高风险

尽管沉船上的有机物质保存状况出奇地好，但流沙、强劲的水流和蛀木的海洋生物使该遗址面临极高的恶化风险。 HE.

该船残骸覆盖了水下 15 至 20 米深处的大片区域，并且被厚厚的混凝土覆盖，但其庞大的船体结构正日益显露出来，这使得 HE 海军团队负责人保罗·杰弗里 (Paul Jeffery) 将保管人员的工作描述为“一场与时间的赛跑”。

这个 诺森伯兰 据推测该船正侧卧。甲板木板和框架的残存量远超此前预想，且有证据表明该船有多层甲板。多个箱子中的一个仍处于密封状态，内容不明。

沉船现场露出的混凝土木箱（MSDS Marine）

保存完好的缆绳卷，躺在甲板上（MSDS Marine）

沉船遗址东南端已确认发现七门铁炮，北端另有六门。此外，还发现了部分木制炮架、剑、火枪和铜锅。

潜水员在现场查看武器（帕斯科考古学）

大型结核一侧的铜锅（帕斯科考古学）

关键时刻

“ 诺森伯兰 “它有可能成为英国保存最完好的木制战舰之一，”持证考古学家帕斯科说道，他是一位专门研究皇家海军沉船的海洋考古学家。“然而，它位于水下20米，距离海岸XNUMX英里，大多数人都无法看到它，也很难想起它。”

潜水船（迈克尔·皮茨/历史热点）

丹·帕斯科（左）与丹·斯诺在前往遗址的船上（历史热点）

“诺森伯兰郡是 这些因素包括原料奶的可用性以及达到必要粉末质量水平所需的工艺。 缺失的环节，”斯诺说。“大约建于 天保 和HMS 胜利，这艘沉船可以填补我们历史上那个关键时刻的造船和海上生活的重要细节。

“我们有 天保，‘都铎时间胶囊’——好吧，这里有一个斯图亚特时间胶囊与它并列。” 沉船！诺森伯兰郡和大风暴 该节目于今晚（31 月 7.99 日）向 History Hit 订阅用户播出（每月 14 英镑，但有 XNUMX 天的免费试用期），之后将进行更广泛的发行。

沉船！诺森伯兰郡和大风暴 （历史热门）

沉船现场的未来工作可能包括树木年轮采样，以了解有关该船建造的更多信息并帮助确认其身份。

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