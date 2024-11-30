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这是埃尔哈特的飞机吗？不，这是一块石头

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新的清晰图像（深海视觉/法新社）
新的清晰图像（深海视觉/法新社）

今年早些时候，人们怀疑这是 1930 世纪 XNUMX 年代失踪的航空先驱阿梅莉亚·埃尔哈特 (Amelia Earhart) 的飞机残骸，但后来发现它只不过是一块天然形成的岩层。

二月初， 网际网路 报道称，美国的一个研究小组发现了他们认为 埃尔哈特的洛克希德 Electra 10E 位于太平洋中部，可产生深度约 5 公里的声纳图像。

然而，11 个月后，图像的人工澄清却让美国海洋机器人公司团队感到失望 深海视觉 （DSV）。

疑似阿米莉亚·埃尔哈特飞机残骸的声纳图像（深海视觉）
声纳图像的原始样貌（深海视觉/法新社）

他们一直在进行全面搜索，最近一次是在豪兰岛以西，希望能够解开 20 世纪的谜团之一。

豪兰岛位于澳大利亚和夏威夷之间。这是埃尔哈特在 1937 年从新几内亚莱城出发的最后一次飞行的目的地，她的目标是成为首位环球飞行的女性。 

阿梅莉亚·埃尔哈特和她的飞机（深海视觉）
阿梅莉亚·埃尔哈特和她的飞机（深海视觉）

Accompanied by navigator Fred Noonan, Earhart had set out from 加州 six weeks earlier. One of numerous theories about the pair’s fate is that they ran out of fuel on the 4,000km leg because of a dateline error, and had been forced to ditch the plane before reaching Howland.

从研究船上 近海测量师中，DSV 团队使用经过改装的 Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV 和合成孔径声纳扫描系统捕捉到了模糊图像。

DSV 团队成员与 AUV（深海视觉）
DSV 团队成员与 AUV（深海视觉）

虽然轮廓像飞机，航空专家也一致认为它可能是失踪的伊莱克特拉号，但由于图像太模糊，需要花费大量时间才能弄清楚。DSV 团队表示，他们已经清理了近 20,000 平方公里的海域，正在继续搜寻这架飞机，

也在 Divernet 上： 5公里深：这是埃尔哈特丢失的伊莱克特拉飞机吗？, 巴拉德解决埃尔哈特难题, 潜水员“提前”定位 1906 Defender 潜艇  

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