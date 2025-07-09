所罗门群岛发现标志性二战巡洋舰船头

美国海军的船头 新奥尔良 30 年 1942 月 XNUMX 日，这艘重型巡洋舰在所罗门群岛被日本鱼雷击沉，然而，在用椰子木修补后，这艘重型巡洋舰不仅返回美国，而且还在第二次世界大战结束前继续发挥出色作用。

直到几天前，由罗伯特·巴拉德和他的海洋探索信托基金领导的团队在铁底湾深处找到并拍摄了这块标志性残骸的图像，这艘船前部 46 米长的残骸的下落才被揭开。

（Nautilus Live、NOAA/海洋探索信托）

（Nautilus Live、NOAA/海洋探索信托）

（Nautilus Live、NOAA/海洋探索信托）

这一突破发生在 6 月 XNUMX 日，当时 NOAA 海洋探索探险船上的团队 鹦鹉螺 部署遥控潜水器调查新罕布什尔大学无人水面舰艇在海底测绘作业中发现的标记 德瑞克斯.

这个异常现象太小，不可能是沉船，但看起来也不是自然形成的。团队花了四个小时对位于675米深处的沉船遗址进行成像。船上的考古学家与来自二战参战国（美国、日本、澳大利亚和新西兰）的专家一起，对直播视频进行了分析。

他们辨认出了船体结构上的足够细节，包括残留的油漆斑点以及刻有“海军船坞”字样的锚，从而确认了身份。缺失的前炮塔并未与船首部分一起找到。

（Nautilus Live、NOAA/海洋探索信托）

（Nautilus Live、NOAA/海洋探索信托）

17 战斗明星

拥有 17 颗战斗之星， 新奥尔良 (CL/CA-32) 是二战期间美国海军获得勋章最多的舰艇之一，其船员也是获得勋章最多的人之一。

美国海军的领先 新奥尔良级巡洋舰长179米，装甲较薄，但因其装备8英寸火炮而被归类为重型巡洋舰。该舰于布鲁克林建造，并于1933年下水。

- 新奥尔良 该舰已经参加过珊瑚海、中途岛和东所罗门群岛的战斗，但在塔萨法隆加海战中，它遭遇了日本长矛鱼雷的袭击。

这导致其前部弹药库和油箱爆炸，整个船头被掀翻。断裂的船头向左舷旋转，​​在船体上打出数个洞，随后船尾沉没，损坏了左舷内侧的螺旋桨。

这场灾难导致180名船员中超过1,183人丧生。其他船员在船体开始进水时坚守岗位，并设法将船驶往附近的图拉吉港，但过程中又有三人丧生。

图拉吉伪装网下的新奥尔良号正在进行野外维修（美国海军）

幸存者利用椰子树原木制作 新奥尔良 该船的适航性足以使其反向航行至澳大利亚悉尼。在那里，她更换了螺旋桨，并安装了临时船头，然后再次反向航行至普吉特湾海军船厂。

1943 年修复后停泊在普吉特湾的美国海军新奥尔良号航空母舰（美国海军）

安装了新的舰首和前炮塔后， 新奥尔良 1943 年 XNUMX 月重返战场，参加了威克岛、马绍尔群岛和卡罗琳群岛以及莱特湾海战，并参与了冲绳和菲律宾的入侵。

1945 年战争结束时，她停泊在苏比克湾，1947 年退役，1959 年拆解。

“按理说，这艘船应该已经沉没，但由于船员英勇的损害控制努力，美国海军 新奥尔良 “它是二战中受损最严重的美国巡洋舰之一，但仍然幸存下来，”美国海军历史与遗产司令部（NHHC）主任塞缪尔·J·考克斯（Samuel J Cox）评论道，该司令部也为此次探险提供了支持。

他说：“找到这艘船的船头，让我们有机会缅怀这支英勇船员的牺牲，即使是在美国海军历史上最糟糕的夜晚之一。” 铁底湾探险将持续到23月XNUMX日。

皇帝的新中心

这并不意味着游客可以参观 新奥尔良 鞠躬，但碰巧的是 帝王潜水员 刚刚开设了所罗门群岛潜水中心，因此他们将能够探索铁底湾较浅的沉船地点。

Emperor Divers Honiara 补充了长期在所罗门群岛运营的船宿潜水 比利基基皇帝并为技术潜水员提供设施。

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