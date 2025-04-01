希腊科技潜水员发现二战澳大利亚轰炸机

一架澳大利亚皇家空军 (RAAF) 马丁巴尔的摩飞机在 2 年末的二战海上侦察任务中失踪，被一支希腊技术潜水队在安提基西拉岛外海 1943 米深处发现。

爱琴海科技 去年夏天，澳大利亚政府才正式宣布这一发现。 国防部潜水员曾怀疑这架飞机是澳大利亚的，是二战时期的，但等待历史遗产 - 空军 (HUWC-AF) 确认它是皇家空军巴尔的摩 FW282，他们在 12 月就这么做了。

巴尔的摩是美国制造的双引擎轻型攻击轰炸机， FW282 隶属于澳大利亚皇家空军第 454 中队，该中队从埃及、利比亚和巴勒斯坦的基地袭击希腊附近的反潜巡逻队和商船。

FW2823 月 XNUMX 日，四名机组人员在完成爱琴海上空的任务返回途中遭到德国战斗机的拦截，飞机严重受损。

A30 型 187 马丁巴尔的摩 Mk IV 飞机专为海上侦察和轻型轰炸机而设计，二战期间盟军空军曾在中东和意大利使用过（国防部）

澳大利亚皇家空军飞行员威廉·霍斯利中尉被迫将飞机迫降到海里。起初他昏迷不醒，醒来后发现机舱里进水，轰炸机开始下沉，于是他设法逃脱。他设法回到水面，意识到机组人员也随飞机一起沉没，于是游回岸边。

在那里，他被移交给德国当局，并在德国一直当战俘，直到欧洲解放。

其余三名机组人员被宣布失踪，相信已经遇难。领航员是英国皇家空军志愿预备队的 Leslie Row 中尉，两名无线电操作员/机枪手分别是澳大利亚皇家空军飞行员 Colin Walker 和新西兰皇家空军准尉 John Gartside。

飞行员、澳大利亚皇家空军 (国防部) 中尉威廉·霍斯利 (William Horsley) 新西兰皇家空军 (国防部) 准尉约翰·加特赛德

导航员，英国皇家空军中尉 Leslie Row（国防部） 澳大利亚皇家空军飞行员科林·沃克（国防部）

追悼会

三支空军已决定不再尝试在沉船现场进行任何打捞工作，但澳大利亚皇家空军打算为机组人员协调一次追悼会。

澳大利亚皇家空军巴尔的摩 FW282 号飞机坠毁现场（国防部）

右舷发动机和螺旋桨（国防部）

“发现这架飞机意义重大，为家人提供了安慰的机会，”澳大利亚皇家空军司令、空军元帅斯蒂芬·查佩尔 (Stephen Chappell) 表示。“AegeanTec 等组织的努力对我们寻找二战和朝鲜战争中失踪的 3,143 名澳大利亚飞行员至关重要。”

“我很高兴与英国皇家空军和新西兰皇家空军的同事们本周宣布这一发现，并让我们共同认可来自我们三国的联合飞行员的勇敢。”

英国、澳大利亚和新西兰空军首领，从左至右：英国皇家空军上将理查德·奈顿爵士；澳大利亚皇家空军上将斯蒂芬·查佩尔；新西兰皇家空军副上将达林·韦伯（国防部）

英国皇家空军元帅理查德·奈顿爵士称，这一发现凸显了三国空军之间的长期合作关系。

“我很荣幸能够表彰多国机组人员的勇敢，”他说。“这一代人体现了服务和友谊的重要性……他们的责任感激励着我们所有空军的后代。”

“我希望这能给这些遇难者的家人带来一些安慰，”新西兰皇家空军参谋长、空军副元帅达林·韦伯补充道。“这群勇敢的机组人员的牺牲已被人们铭记，尤其是他们的家人，我们现在可以带着应有的敬意来纪念他们的最后安息之地。”

也在 Divernet 上： 容克斯 JU-88 轰炸机是爱琴海飞机失事的主角, 希腊潜水员在水下 60 米处发现德国空军飞机残骸, 纳克索斯 BEAUFIGHTER 仍为潜水员提供助力 与 KOSTAS THOCTARIDES 的深度探讨