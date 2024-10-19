在南美太平洋沿岸的一艘豪华探险船上，潜水器下潜到水下 95 米处，发现了 二氧化钛，一艘德国一战海军补给船，自 1914 年以来一直未曾露面。

14 月 110 日，探险游轮运营商 Seabourn 在智利胡安费尔南德斯群岛的亚历杭德罗塞尔柯克岛附近发现了这一沉船，一小群客人得以亲眼见证这艘失踪已久的直立沉船 XNUMX 年来首次出现在人们视野中。

85米钢 二氧化钛 1896 年，阿姆斯特朗·米切尔公司在泰恩赛德建造了这艘船，总吨位为 1,1916 吨。这艘船有一个上桅船首楼和一个由三胀式发动机驱动的单螺旋桨。

她最初隶属于芬兰的 Finska Steamship 航运公司，但在 1901 年成为驻扎在基尔的德意志帝国海军的一部分。1910 年，她被改装为德国亚洲巡洋舰舰队的补给舰。

Titania 号沉船残骸（PR Newswire / Seabourn）

二氧化钛 据悉，这艘船于 19 年 1914 月 XNUMX 日在圣地亚哥以西的塞尔柯克附近沉没，沉船的故事在岛上代代流传。渔民们偶尔会在龙虾笼中发现一些金属碎片，他们认为这些碎片是这艘船的。

塞尔柯克岛，以前称为 Más Afuera，以 18 世纪早期的一位受难者命名，他启发了笛福创作他的书 “鲁宾逊漂流记”，人口不足60人。

172m 西伯恩追逐是该邮轮公司最新建造的探险船，它正在南太平洋的广泛航行中访问该地区。为了找到沉船，其潜水团队联系了当地渔民吉诺·佩雷斯，后者早就听说过关于 二氧化钛.

船体移动（PR Newswire / Seabourn）

在理想的天气条件下，佩雷斯加入了潜水艇的潜水工作，帮助寻找沉船，沉船位于塞尔柯克岛西北海岸约 8 公里处。该岛的港务长证实，此前从未有潜水员或潜艇到过这艘沉船。

“我曾无数次想象过这艘船的模样，现在我能看到它在哪里，它的样子，以及它是如何静静地躺在海底的，”佩雷斯说。“非常感谢——我父亲管理着这个岛屿，这对我们和我们的家族历史意义重大。这真是太了不起了。”

潜水器提供全方位视野（PR Newswire / Seabourn）

“我们在那里见证了历史，我们的客人有机会参与这次发现 二氧化钛 也是 110 年前这艘船沉入海底后第一个看到它的人，”潜艇驾驶员毛里西奥·费尔南德斯评论道。

“这真是一次特别的发现时刻，也是 Seabourn 探险队在每次旅程中继续为我们的客人提供令人难以置信的‘Seabourn 时刻’的完美例证。”

此次南太平洋航行行程超过 4,000 英里，途经美拉尼西亚、法属波利尼西亚和智利圣安东尼奥，行程还包括复活节岛、皮特凯恩群岛和斐济偏远的亚萨瓦群岛。该船将于 16 年进行四次这样的 20-2025 天探险之旅。

Seabourn 追捕行动 (美通社/Seabourn)

嘉年华集团旗下的 Seabourn 运营着一支由六艘游轮组成的船队。 追求的姐妹舰 海上冒险于 2022 年下水的这艘游轮还搭载了一艘定制的 300 米深潜水器。驾驶舱中央站两侧的两个透明丙烯酸球体各可容纳三名乘客，因此大多数方向的视野都不会失真。

每个球体中的乘客座位都安装在旋转平台上，可以旋转以获得最佳视线。部分潜水体验需额外收费 Seabourn 航线.

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