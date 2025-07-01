渔笼损坏的康沃尔沉船被保护起来

历史性的 HMS 沉船 加冕 非法渔笼掉落后，该船遭到损坏，德文郡和康沃尔郡警方正在努力找出责任人。

这艘17世纪的战舰是一艘装备90门炮的二等战列舰。1691年，它在康沃尔郡彭利附近的一场风暴中沉没，约600名水手丧生，残骸分成两部分，一部分位于近海，一部分位于远海。

- 加冕 受到 1973 年《沉船保护法》的保护，该法禁止在该地区及其周边进行任何可能对遗址造成损害、遮蔽或干扰的活动。

加冕号战列舰模型（克雷格斯坦收藏）

潜水员发现，不仅沉船现场到处都有陶罐被放置，附近的水下潜水路径上也同样如此。水肺潜水员进入沉船需要通过英国历史遗产委员会（HE）代表文化、媒体和体育部管理的许可证制度。

目前，乡村事务警察正与高等教育学院的海洋考古学家和遗产犯罪专家合作开展调查。警方表示，康沃尔郡和德文郡更广阔地区的渔业社区也正在开展相关工作，以开展教育并防止类似事件再次发生。

小鸟行动

“英国21艘受保护沉船中有57艘位于西南地区，”乡村事务组的警官朱利安·弗莱指出，他是“鸟人行动”的全国负责人。这项覆盖全英国的行动由警方，尤其是德文郡和康沃尔郡的警方主导，旨在保护历史沉船免受非法活动（例如捕鱼活动）的干扰。

该倡议是打击社区文化遗产和文化财产犯罪的更广泛行动的一部分。

“对我们以及那些在海上的人们来说，保护这些历史遗迹免受任何损害至关重要，”弗莱中士说。“我们敦促渔业界避免在皇家海军附近放置任何捕鱼设备。” 加冕以及英国其他受保护的沉船遗址。

非法放置的渔笼上的标签（MSDS Marine）

“虽然我们全力支持当地渔业，但保护这些具有全国重要意义的遗产地至关重要。我们在此提前感谢渔业界的合作。”

所有受保护的沉船地点均已绘制地图并在航海图上突出显示，并且位于 英国国家遗产名录. 有关损坏的信息 加冕 或西南地区其他受保护的沉船可以报告给 德文郡和康沃尔郡警方.

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