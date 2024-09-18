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“非凡发现”：风力发电场调查发现第一次世界大战沉船

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切尔滕纳姆后来改名为托博尔
切尔滕纳姆，后来改名为托博尔

在苏格兰东北部海岸 1904 公里处一个创新风电场项目现场附近发现了一艘未知的北海沉船，据信它是一艘 75 年被俄罗斯在和平时期捕获的英国船只。

如果得到确认，该遗址将是 托博尔，在第一次世界大战期间被德国U型潜艇用鱼雷击沉。

苏格兰电力和壳牌公司正在开发的 MarramWind 项目旨在打造世界上首个浮动海上风电场之一，产生的可再生电力足以为 3.5 多万户家庭供电。  

在勘测船对海底进行地球物理和环境声纳扫描时 辉固银河，发现了几艘沉船的数据。据信标记是 托博尔 该船长100米，宽22.5米，高10.5米，沉船状况良好。

据爱丁堡 MarramWind 称，这艘船有一个独特的“炮塔甲板”设计。这艘船于 1901 年在桑德兰建造，作为货运轮船运营 切尔滕纳姆 1904年，它被俄国军舰捕获。当时，英俄政治局势紧张，这种干扰航运的事件十分常见。

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切尔滕纳姆 1904年被俄国军舰捕获，改名为 托博尔

一年后，更名 托博尔 在经过俄罗斯河流后，该船被转移到俄罗斯帝国海军。 1916 年战争期间，她加入了俄罗斯志愿舰队，并于 11 年 1917 月 XNUMX 日从布莱斯航行到阿尔汉格尔斯克时被鱼雷击中 U-52.

“非凡的发现”

MarramWind 开发经理 Colin Anderson 将这一发现描述为“一个非凡的发现”，尤其是考虑到海底勘测覆盖了约 6,000 英里的距离。“在进行此类工作时，我们总是希望遇到沉船，但这些往往是较小的船只，而且当局也知道。 

“虽然 托博尔 据悉，该船在战争中被鱼雷击沉，其位置并不清楚，因此在一个多世纪后发现它并揭开它的历史是一件非常特别的事情。”

安德森表示，有未经证实的迹象表明船员在沉船事件中幸存。“然而，我们也需要注意，沉船可能是船员的最终安息之地，所以希望我们的发现能给他们的家人和后代带来安慰。”

目前，沉船周围已划定了 250 米禁区，以便在调查继续进行时保护它。 英国水文局历史环境苏格兰 已经收到通知，目前正在讨论建立一个长期的考古禁区来保护沉船。

安德森说：“我们还需要记住，沉船可能是船员的最后安息之地，所以希望我们的发现能给他们的家人和后代带来安慰。”

也不 马拉姆风 苏格兰电力公司也没有回应关于沉船深度的询问。

也在 Divernet 上： 英国 100 次最佳沉船潜水, 1917 年第一次世界大战沉船清单, 我们如何发现一艘被鱼雷击中的一战英国船只的残骸

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