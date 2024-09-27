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埃里伯斯号沉船船长遭船员蚕食

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詹姆斯·菲茨詹姆斯上校：已确认 HMS Erebus 号指挥官
詹姆斯·菲茨詹姆斯上校：已确认 HMS Erebus 号指挥官

约翰·富兰克林爵士的沉船 HMS 船长的遗骸 埃里伯斯 他的遗骸已经得到确认，而且他的尸骨也证实了这一说法：1845 年被冰封的探险舰队中的其他幸存者为了求生，不得不选择吃人肉。 

英国探险家富兰克林出发穿越连接大西洋和太平洋的西北航道最后未航行的部分，但他的船只 埃里伯斯恐怖 被困在努纳武特地区威廉王岛附近的北极冰层中。 

加拿大考古学家发现了 埃里伯斯 11 年，英国皇家海军 恐怖 两年后，在 24 米深处发现了这艘沉船。英国于 2018 年将沉船赠予加拿大，由 加拿大公园 继续按季节探索这些遗址，正如 网际网路 (见下文

加拿大滑铁卢大学和加拿大安大略省湖首大学的研究人员对詹姆斯·菲茨詹姆斯上尉的遗骸进行了鉴定。他们成功地将他骨骼上的 DNA 与现存后代的 DNA 进行了匹配。

詹姆斯·菲茨詹姆斯遗骸发现地点的地图（滑铁卢大学）
菲茨詹姆斯遗骸发现地点的地图（滑铁卢大学）

菲茨詹姆斯去世时年仅 35 岁，他 12 岁就加入了皇家海军，成为一名战争英雄和探险家。 埃里伯斯 并负责在探险队中对磁力进行科学研究，但他并不知道海军部在他的最后一次航行中已正式将他晋升为上校。

HMS Erebus 和 HMS Terror，约翰·威尔逊·卡迈克尔绘制
HMS 埃里伯斯 & 皇家海军舰艇 恐怖，约翰·威尔逊·卡迈克尔于 1847 年绘制（国家海事博物馆）

1847 年富兰克林去世后​​，菲茨詹姆斯成为英国皇家海军指挥官弗朗西斯·克罗齐尔上校的副指挥官 恐怖。两人一起带领 105 名海难幸存者穿越陆地，试图抵达安全地带，但却徒劳无功。 

欧洲情怀

1861 年，因纽特人在一艘船的残骸旁发现了人类遗骸——他们声称幸存者们不得不互相吞食，这震惊了维多利亚时代的人们。 

直到 1997 年，这一事实才得到证实，当时在“NgLj-450”遗址的 2 块骨头中近四分之一上发现了切痕，表明在那里死去的 13 名男子中至少有 XNUMX 人曾为他人提供过食物。

菲茨詹姆斯是第二位在现场被确认身份的人，此前 埃里伯斯 工程师约翰·格雷戈里 (John Gregory) 于 2021 年发现了这种DNA。“我们使用了高质量的样本，可以生成 Y 染色体图谱，我们很幸运地获得了匹配的结果，”莱克海德大学古 DNA 实验室的斯蒂芬·弗拉特皮特罗 (Stephen Fratpietro) 说。 

詹姆斯·菲茨詹姆斯下颌骨的 3D 扫描图，显示出与食人行为一致的切割痕迹（滑铁卢大学）
菲茨詹姆斯下颌骨的 3D 扫描图，显示出与食人行为一致的切割痕迹（滑铁卢大学）

船长的下颌骨或下颌骨有多处割痕。滑铁卢大学人类学副教授道格拉斯·斯坦顿博士说：“这表明他至少比其他遇难的水手先死，而且在探险队最后绝望的日子里，当他们努力自救时，军衔和地位都不是决定性因素。”

“这表明富兰克林水手们一定感到了多么绝望，才会做出他们认为可恶的事情，”滑铁卢人类学教授罗伯特·帕克博士评论道。菲茨詹姆斯和与他一起牺牲的人的遗骸现在安放在遗址的一座纪念碑上，上面有一块纪念牌匾。

纪念匾额（滑铁卢大学）
道格拉斯·斯坦顿博士站在纪念匾旁边（滑铁卢大学）

斯坦顿鼓励富兰克林探险队其他队员的后代与他们取得联系，希望能找到更多人。该团队的最新研究由努纳武特政府和滑铁卢大学资助， 刚刚公布 ，在 考古科学杂志。

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