坚忍号沉船露出“真面目”

欧内斯特·沙克尔顿爵士号沉船的变形图像 耐力 由福克兰群岛海事遗产信托基金 (FMHT) 和加拿大公司 Voyis Imaging 发布了这艘标志性南极船的船尾照片，该照片采用先进的光学技术，让这艘船的船尾看起来就像在空中一样，但实际上它位于水下 3 公里深处。

FMHT 表示：“使用尖端的 Voyis 观察者成像系统拍摄的这张最新图像提供了船只和海床的无与伦比的视野，以前所未有的清晰度揭示了复杂的细节。”该公司认为这种方法“为水下考古和遗产保护树立了新的标杆”。

的形象 耐力 该图像是在 2022 年沉船被发现时发布的，但据说 Voyis 真彩色系统可以准确恢复其自然色调和纹理，更真实地呈现沉船和海床在威德尔海之下的样子。

耐力号原始图像的一部分（FMHT/国家地理）

色彩校正

该系统使用人工智能训练该地点的色彩校正模型，据称能够校正水下光吸收造成的任何扭曲。通过消除人工照明不一致并提高图像清晰度，原本可能被遮挡的精细细节脱颖而出。 沃伊斯.

FMHT 首席运营官埃琳娜·莱文登 (Elena Lewendon) 表示：“这张新图像见证了水下勘探技术的进步。我们现在能够看到的细节水平使我们能够加深对 耐力的状况，并更好地欣赏这艘传奇船只的卓越保存状态。”

耐力 1915 年被冰压沉没，但在沙克尔顿去世 100 年后，FMHT 的 Endurance22 探险队找到了它。其中一个亮点是带有舵轮的直立船尾的图像和“耐力' 船尾栏杆下方的字母完好无损。

更多信息 耐力 可以在找到 FMHT 和 耐力22 网站或 网际网路 (如下。).

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