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鹰号沉船拯救了苏格兰宝藏 166 年

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格雷姆·布鲁斯 (Graeme Bruce) 携带大碗进行减压停留 (Naomi Watson)
格雷姆·布鲁斯 (Graeme Bruce) 携带大碗进行减压停留 (Naomi Watson)

去年夏天，在苏格兰西部群岛最南端的阿伦岛附近发现了一艘沉船，随后，发现标记的潜水员对其进行了研究—— 老鹰 轮船上装载的陶器原来是 19 世纪备受推崇的苏格兰品牌。 

阿伦岛附近的鹰号沉船上发现的陶瓷
阿伦岛附近的鹰号沉船上发现的陶瓷
船尾的陶器
带有鹰字图案的陶器——但还有更好的发现

去年 7 月，总部位于 Dunoon 沉船远征 庆祝其运营七周年，在其 7 米 RIB 上举办了“Arran Techspedition”活动 海星企业，船长为 Jason Coles。潜水员包括 Adam Bolton、Graeme Bruce、John Eden、旅行组织者 Nathan Messer、Mike Robinson 和 Martin Sharpe。 

鹰式跳水运动员 Adam Bolton、Nathan Messer、Martin Sharpe、John Eden 和 Mike Robinson
鹰式跳水运动员 Adam Bolton、Nathan Messer、Martin Sharpe、John Eden 和 Mike Robinson

该小组最初计划潜入英国皇家海军潜艇 海狮 但天气恶劣。布鲁斯是奥本的一名退休工程师，也是一名经验丰富的潜水员，他很少使用包租船，但由于一位朋友被迫取消行程，他临时报名参加了这次旅行。 

Graeme Bruce 使用 Navionics 软件找到了标记
格雷姆·布鲁斯曾建议潜入一个未知的地方

“我对四个新的未潜水地点进行了研究和标记，因此我说服杰森检查了一组标记——我们发现 老鹰”布鲁斯说，他发现 航电 对于寻找潜在沉船地点很有价值的软件。

清洁过的鹰牌碗
清理干净的鹰牌盘子
…和碟子
…和碟子
苏打水瓶
带瓶塞且内容物完好无损的汽水瓶
苏打水瓶带瓶塞且内容物完好
这个酒瓶的瓶塞坏了，但里面仍然有液体
此酒瓶的瓶塞已破损，但仍装有液体

目标距离拉姆拉什湾一英里，大约 50 米处。“残骸所剩无几，”布鲁斯说，“但到处都是陶器。”

许多潜水员之前从未访问过未潜水的沉船，布鲁斯说，当他们绕着沉船现场走一圈，看到船尾货舱里有大量的陶瓷和玻璃时，听到了“欢呼声”。他还设法找到了船的华丽钟，钟上没有雕刻，但顶部有一只鹰，这为它的身份提供了有力的线索。

船上独特的钟声
船上独特的钟声

重返雄鹰

这款 老鹰 该船建造于克莱德河畔的邓巴顿，于 1857 年下水，当时船上载有 56 名乘客、20 名船员和 200 只羊，主要货物是 1859 年与 普拉达，当时正在被拖曳。 老鹰据信该船原本要前往北爱尔兰，最终沉没，造成 11 人死亡。 

自发现沉船以来，布鲁斯一直在研究该船及其货物，并返回现场对船上货物进行分类。

鹰上的厕所（娜奥米·沃森）
鹰上的厕所——J & MP Bell & Co 也制造卫生洁具（Naomi Watson）

在三次潜水的过程中，他和水下摄影师娜奥米·沃森手工打捞出了一些物品。

清洗之后发现，从货舱中打捞出来的大部分陶器都是 J & MP Bell & Co 公司在 1841 年左右生产的类型，并以“Bell's Pottery”的名义出口。

文物底部的贝尔印章
盘子底部有 Bell's Pottery 印章

该公司的产品系列包括在英国和美国市场上广受欢迎的餐具和茶具，而且在世界各地都能找到。

该公司被视为格拉斯哥最大、最好的陶器厂，是当时苏格兰陶瓷生产的中心。布鲁斯得知 亨特瑞安美术馆 格拉斯哥大学收藏有贝尔的陶器，并带走了样品供博物馆评估。

鹰号沉船上的贝尔海绵碗（格雷姆·布鲁斯）
鹰号沉船上的贝尔海绵碗
清理贝尔的海绵盘
清理贝尔的海绵盘

沉船上的其他陶器，比如图中被带到水面的大碗，很可能是乘客用来洗漱的器皿。“最初我以为这是 老鹰- 带有字母图案的陶器很重要，但事实并非如此——最重要的是贝尔的海绵陶器，”布鲁斯说。

海绵陶器利用海绵在陶器上压印图案而不是印刷，这种技术通常与手绘相结合，起源于 1830 世纪 XNUMX 年代的苏格兰。

贝尔的菜
贝尔的菜

专家 Ruth Impey 来自 苏格兰陶器协会 她说，她对从沉船中打捞出的文物中贝尔产品种类之丰富感到惊讶。 

“这些文物之所以保存完好，是因为它们被埋在海底的淤泥中，”她告诉 BBC。“格雷姆必须潜入 53 米深才能打捞这些文物，这本身就是一项非凡的壮举。”

废墟中的罐子
废墟中的罐子

这款 老鹰 并不是布鲁斯去年夏天在苏格兰西部附近发现的唯一一艘新沉船，去年 古兹科技 在会议上，他介绍了一个月内发现不少于五艘未知沉船的情况。 

也在 Divernet 上： 古地中海沉船发现 10,000 件陶瓷, 潜水员发现波罗的海沉船，19 世纪的汽水令人印象深刻, 中国沉船遗址发现锚和箱子, “普通但特别”：受保护沉船上的稀有发现

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