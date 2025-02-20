鹰号沉船拯救了苏格兰宝藏 166 年

去年夏天，在苏格兰西部群岛最南端的阿伦岛附近发现了一艘沉船，随后，发现标记的潜水员对其进行了研究—— 老鹰 轮船上装载的陶器原来是 19 世纪备受推崇的苏格兰品牌。
去年 7 月，总部位于 Dunoon 沉船远征 庆祝其运营七周年，在其 7 米 RIB 上举办了“Arran Techspedition”活动 海星企业，船长为 Jason Coles。潜水员包括 Adam Bolton、Graeme Bruce、John Eden、旅行组织者 Nathan Messer、Mike Robinson 和 Martin Sharpe。
该小组最初计划潜入英国皇家海军潜艇 海狮 但天气恶劣。布鲁斯是奥本的一名退休工程师，也是一名经验丰富的潜水员，他很少使用包租船，但由于一位朋友被迫取消行程，他临时报名参加了这次旅行。
“我对四个新的未潜水地点进行了研究和标记，因此我说服杰森检查了一组标记——我们发现 老鹰”布鲁斯说，他发现 航电 对于寻找潜在沉船地点很有价值的软件。
目标距离拉姆拉什湾一英里，大约 50 米处。“残骸所剩无几，”布鲁斯说，“但到处都是陶器。”
许多潜水员之前从未访问过未潜水的沉船，布鲁斯说，当他们绕着沉船现场走一圈，看到船尾货舱里有大量的陶瓷和玻璃时，听到了“欢呼声”。他还设法找到了船的华丽钟，钟上没有雕刻，但顶部有一只鹰，这为它的身份提供了有力的线索。
重返雄鹰
这款 老鹰 该船建造于克莱德河畔的邓巴顿，于 1857 年下水，当时船上载有 56 名乘客、20 名船员和 200 只羊，主要货物是 1859 年与 普拉达，当时正在被拖曳。 老鹰据信该船原本要前往北爱尔兰，最终沉没，造成 11 人死亡。
自发现沉船以来，布鲁斯一直在研究该船及其货物，并返回现场对船上货物进行分类。
在三次潜水的过程中，他和水下摄影师娜奥米·沃森手工打捞出了一些物品。
清洗之后发现，从货舱中打捞出来的大部分陶器都是 J & MP Bell & Co 公司在 1841 年左右生产的类型，并以“Bell's Pottery”的名义出口。
该公司的产品系列包括在英国和美国市场上广受欢迎的餐具和茶具，而且在世界各地都能找到。
该公司被视为格拉斯哥最大、最好的陶器厂，是当时苏格兰陶瓷生产的中心。布鲁斯得知 亨特瑞安美术馆 格拉斯哥大学收藏有贝尔的陶器，并带走了样品供博物馆评估。
沉船上的其他陶器，比如图中被带到水面的大碗，很可能是乘客用来洗漱的器皿。“最初我以为这是 老鹰- 带有字母图案的陶器很重要，但事实并非如此——最重要的是贝尔的海绵陶器，”布鲁斯说。
海绵陶器利用海绵在陶器上压印图案而不是印刷，这种技术通常与手绘相结合，起源于 1830 世纪 XNUMX 年代的苏格兰。
专家 Ruth Impey 来自 苏格兰陶器协会 她说，她对从沉船中打捞出的文物中贝尔产品种类之丰富感到惊讶。
“这些文物之所以保存完好，是因为它们被埋在海底的淤泥中，”她告诉 BBC。“格雷姆必须潜入 53 米深才能打捞这些文物，这本身就是一项非凡的壮举。”
这款 老鹰 并不是布鲁斯去年夏天在苏格兰西部附近发现的唯一一艘新沉船，去年 古兹科技 在会议上，他介绍了一个月内发现不少于五艘未知沉船的情况。
也在 Divernet 上： 古地中海沉船发现 10,000 件陶瓷, 潜水员发现波罗的海沉船，19 世纪的汽水令人印象深刻, 中国沉船遗址发现锚和箱子, “普通但特别”：受保护沉船上的稀有发现