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多塞特沉船与华兹华斯链接保护

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托马斯·鲁尼 (Thomas Luny) 描绘的南海附近的阿伯加文尼伯爵 (Portland Museum Trust)
托马斯·鲁尼 (Thomas Luny) 描绘的南海附近的阿伯加文尼伯爵 (Portland Museum Trust)

东印度公司货船沉船 阿伯加文尼伯爵 这是一艘采用铁质材料建造的早期船只，已被列入保护范围。

此举是英国文化、媒体和体育部在英国历史遗产委员会 (HE) 的建议下采取的，意味着潜水员仍可以潜入沉船，但根据法律规定，不得触碰船上的物品。

该船于 1796 年在肯特郡诺斯弗利特下水，是东印度公司商船队中 36 艘 1,460 吨特殊船只之一。 

运送公司员工和付费乘客前往孟加拉和印度南部的基地以及货物，船只包括 阿伯加文尼伯爵 在英国贸易重心从印度纺织品转向中国茶叶的有利转变中，英国发挥了重要作用。

这艘船的另一个著名之处是船长是约翰·华兹华斯，他成为一名水手是为了支持他弟弟的写作事业。 

威廉·华兹华斯后来成为著名的浪漫主义诗人，并在他的许多作品中塑造了人物，例如 西进，关于他的兄弟。约翰在多塞特郡的船沉没后去世，他兄弟的写作变得明显变得悲观起来。 

威廉·华兹华斯与多塞特沉船事件有关（国家信托）
威廉·华兹华斯（国家信托）

兄弟俩的一位堂兄也叫约翰，曾担任过 阿伯加文尼伯爵 1789年下水，并乘船从伦敦两次航行至中国。它被改装成一艘54门炮的战舰，名为HMS 阿伯加文 1795年，但船长还指挥了第二艘 阿伯加文尼伯爵 有一段时间。

小约翰·华兹华斯获得第二名 阿伯加文尼伯爵 两次前往中国，但在从朴茨茅斯前往孟加拉和中国的第五次贸易航行中与 250 名船员和乘客一起遇难。 

还有其他华兹华斯家族的亲属，包括约瑟夫·华兹华斯，他曾担任沉船的二副或三副 阿伯加文尼伯爵，他在这次事件中幸存了下来。他是老约翰的儿子，也是约翰和威廉的侄子。

陷入混乱

我们推荐使用 阿伯加文尼伯爵 由于人为失误和暴风雨天气，这艘船于 1.5 年 5 月 1805 日撞上 Shambles 沙洲，在距威茅斯约 62 英里处沉没。当时这艘船载有 70,000 箱银元，价值 7.5 英镑（约合今天的 XNUMX 万英镑）。 

1805 年的一项调查和提案，使用“潜水机”从多塞特沉船中打捞货物。打捞工作由约翰·布雷斯韦特驾驶潜水钟进行（波特兰博物馆信托基金）
1805 年的一项调查和使用“潜水机”打捞货物的提议。打捞工作由约翰·布雷斯韦特 (John Braithwaite) 驾驶潜水钟进行（波特兰博物馆信托基金）

沉船深度 16 米，包括大量船体结构残骸，尺寸约为 50 x 10 米，船板、框架、链式水泵和铁制船腿或支架仍清晰可见。沉船尚未完全挖掘。

1980 世纪 XNUMX 年代潜水员暴露木材（特雷弗·纽曼）
1980 世纪 XNUMX 年代潜水员暴露木材（特雷弗·纽曼）
文物包括神枪手和钉子（波特兰博物馆信托基金会）
神枪手、钉子、螺栓和木质固定装置（波特兰博物馆信托基金会）

1980 世纪 XNUMX 年代，在一次挖掘中，沉船现场出土了一些文物，其中包括一枚刻有姓名首字母的袖扣，据推测这枚袖扣属于约翰·华兹华斯船长。这些物品现存放在波特兰博物馆，该博物馆经营着一家彩票资助的 数字 志愿项目称为 深入研究 阿伯加文尼伯爵.

袖扣据信属于约翰·华兹华斯船长（波特兰博物馆信托基金会）
带有姓名首字母的袖扣，据推测属于约翰·华兹华斯上尉（波特兰博物馆信托基金会）

志愿者们继续制作这些文物的 3D 模型，其中包括木制多米诺骨牌、一个 13 面玻璃调味罐、一个铜和玻璃手提灯、一个木制剑柄和一个黄铜老鼠徽章，这些都是 公开的

中国碗（波特兰博物馆信托基金会）
中国碗（波特兰博物馆信托基金会）
灯笼（波特兰博物馆信托基金会）
灯笼（波特兰博物馆信托基金会）

“这艘沉船讲述了我们最著名的诗人威廉·华兹华斯的一生和悲伤。” HE 首席执行官邓肯·威尔逊 (Duncan Wilson) 表示：“但它在这个国家的共同航海历史中也占有重要地位，并且见证了东印度公司的舰队如何在世界各地产生影响。

“对这艘船的保护是切姆斯福德水下考古队、韦茅斯月球协会和波特兰博物馆及其志愿者的奉献和辛勤工作的证明。他们的努力将帮助我们更多地了解这艘船以及它在我们共同的过去中的地位。”

铅布密封白色 波特兰博物馆信托
铅布封条（波特兰博物馆信托基金会）

“我很高兴 阿伯加文尼伯爵 博物馆理事大卫·卡特 (David Carter) 表示，这尊雕塑获得了保护，因为它在英国历史上发挥了重要作用。 阿伯加文尼伯爵 业余水下考古项目组。 

“从 1980 世纪 XNUMX 年代开始参与水下发掘，看到文物得到保护并在 波特兰博物馆 这是一项重大成就。我为我们的志愿者团队感到骄傲，他们把沉船现场发现的数百件文物以数字形式提供给所有人。”

1973 年《沉船保护法》保护的东印度公司船只只有另外两艘： 加德纳海军上将，建于 1797 年，以及 Loe Bar Wreck（据信是 理事长），建于 1671 年。

也在 Divernet 上： 聚焦：英格兰历史沉船遗址, 从英国最古老的沉船中打捞出的墓碑, 德文郡的“老虎”号演习残骸受到保护, 全新 3D 敦刻尔克沉船视频发布

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