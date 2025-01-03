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潜水员盗取都铎王朝枪支导致英国和爱尔兰关系紧张

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潜水员发现枪支：伦敦塔（希拉蒙特）
伦敦塔（希拉蒙特）

一对罕见的都铎青铜炮被潜水员从爱尔兰附近的一艘沉船中打捞出来，并被“无条件”地出售，在 伦敦塔 根据爱尔兰国家档案馆最近发布的国家文件，该事件发生于大约 50 年前。 

爱尔兰当局要求伦敦塔归还他们所称的“非法走私”枪支——几十年后，由于担心爱尔兰共和军临时派可能会对伦敦塔进行报复，这场争端再次被重新提起。

据说这门2.7米长的大炮于1970世纪XNUMX年代初从爱尔兰东南海岸沃特福德郡特拉莫尔湾大纽敦角附近的一艘沉船中打捞出来。 

这些火炮上刻有都铎玫瑰徽章，是伦敦欧文兄弟皇家枪炮铸造厂于 1540 年代为亨利八世铸造的。这种“猎鹰”中型火炮仅发现过另外八门。

爱尔兰沉船潜水员 Eddie Bourke 在他的书中 爱尔兰海岸的沉船 写道，该地区唯一一艘下落不明的早期皇家海军舰船是双桅帆船 帖子。这艘船于 1566 年沉没，虽然建造时间比它早四年，但装备的是老式火炮。 

拖网渔船、矿车和露营车

根据 1970 世纪 XNUMX 年代的新闻报道，这门大炮被打捞上来并用拖网渔船运上岸后，一“群英国寻宝者”将其藏在一个农场的青贮饲料坑中，然后用一辆露营车偷运到英国。 

据称，这些藏品以 3,250 英镑的“低价”卖给了伦敦塔的一名官员，随后出现在 皇家军械博物馆 在白塔里。

公布的文件显示， 爱尔兰国家博物馆、外交部和首席州检察官多次要求归还枪支。他们声称，潜水员未能向沉船接收人申报他们的发现，违反了爱尔兰和英国的法律。

1992 年，这两门大炮的价值约为 60,000 万英镑，皇家军械博物馆曾表示希望解决这一问题，部分原因是担心这可能会鼓励爱尔兰共和军攻击伦敦塔。然而到了第二年，它又恢复了要求出示证据证明这两门大炮是爱尔兰国家财产的立场。

2003 年，爱尔兰国家博物馆在其年度报告中宣布，爱尔兰最终承认了大炮的所有权，争端也得以解决。据悉，大炮已归还爱尔兰，尽管目前下落不明。 

也在 Divernet 上： 伦敦潜水员发现1650世纪XNUMX年代的青铜大炮, 沉船中的大炮“像金子一样闪闪发光”, 现在你看到了......, 潜水员的发现可能是最早的船枪

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