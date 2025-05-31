潜水员从悲惨的鱼罐沉船事故中打捞出钟

潜水员从沉船中打捞出铜钟 孟加拉之星，一艘拥有 151 年历史的船只，在一处偏远地区沉没，就人员伤亡而言，这是阿拉斯加第二严重的海难。

- 孟加拉之星 是一艘 80 米长的铁壳三桅帆船，由哈兰德与沃尔夫于 1874 年在贝尔法斯特建造。英国贸易公司 JP Corry & Co 运营该船多年，主要往返于伦敦和加尔各答之间，1906 年阿拉斯加包装协会购买了该船。

每年春天，这艘船主要用来将亚洲工人和物资运送到罐头厂小镇兰格尔，秋天则将工人连同罐装鲑鱼一起运回旧金山。

船上有 138 名男子 孟加拉之星 20 年 1908 月 32 日，该船在返程途中沉没，船上有 106 名船员和 XNUMX 名罐头厂工人。

当这艘船由两艘小型拖船拖曳着穿过阿拉斯加的萨姆纳海峡时，船上还装载着工人们的劳动成果：2.5 万罐一磅重的鲑鱼罐头。 海上皮艇 和 哈蒂·盖奇.

阿拉斯加奋进号甲板上的船钟

强风、缺乏沟通以及机械故障导致拖船切断了拖缆。 孟加拉之星 船抛锚了，但由于锚被拖拽，船在距离兰格尔以西约 130 公里的偏远加冕岛的岩石上破裂。

110名遇难者中，大多数是中国、日本和菲律宾劳工。他们的遗体被打捞上来后，被集体埋葬，而所有白人船员则被单独埋葬，这反映了当时的观念。超过一半的船员幸存下来，但只有不到10%的亚裔工人幸存下来。

第二次幸运

目前绘制该船地图的志愿研究小组于 20 年 2022 月首次潜入 XNUMX 米深的地点，但当时恶劣的天气条件严重阻碍了行动。

最近的这次探险再次由科教非营利研究船进行 阿拉斯加奋进号由比尔·厄舍尔 (Bill Urschel) 担任队长的他本周宣布了团队的调查结果。

此次行动由海洋考古学家 Jenya Anichenko、兰格尔潜水员 Gig Decker、水下摄像师 Stephen Prysunka、无人机操作员以及其他一些志愿潜水员和研究人员领导，其中许多人都参加过之前的探险。

30 多年前，德克尔首次发现了锚链，表明 孟加拉之星的下落并导致钟的发现。

停泊在兰格尔堡罐头厂旁的“孟加拉之星”号

今年 10 月，该团队用 XNUMX 天时间找到并记录了 孟加拉之星的船体框架和板材、四个锚和锚机等船舶机械以及铜钟。

这口钟被打捞上来，并被送往德克萨斯农工大学海洋考古与保护中心，但稍后将返回 兰格尔历史博物馆.

“船钟有一种特别之处，”乌尔谢尔船长说道。“它赋予船只生命。我们一行人中的一位说：‘科学固然重要，但100年后，人们会通过这口钟与‘星号’以及在船上牺牲的罐头厂工人联系起来。’那天晚上沉没的人们听到了这口钟。这口钟还会再次响起。”

明星的历史

现在，沉船地点已经得到记录，并被提名列入美国国家史迹名录。

- 孟加拉之星 该项目由 阿拉斯加海洋遗产保护 该项目由兰格尔市和兰格尔历史博物馆支持，并得到了无人机公司 3 Points in Space Media、潜水员 Shawn Wells、Kevin Lansdowne 和 Shawn & Susan Dilles 以及阿拉斯加奋进号的额外资助。

探险队的另一名成员、航海历史学家罗南·鲁尼 (Ronan Rooney) 制作了 五部分播客 关于 孟加拉之星 故事。

也在 Divernet 上： 潜水钟的发现彻底粉碎了沉船传说, 苏必利尔湖发现“最安全”船只的悲惨残骸, 一战期间美国第一艘驱逐舰沉没的船钟归还, 跨大西洋合作提升了第一次世界大战驱逐舰的钟声