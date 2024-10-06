潜水员在西西里打捞出“亚特兰蒂斯黄金”沉船

在西西里海洋监督局的监督下，打捞一艘名为 Gela II 的古希腊沉船的工作即将完成，这艘沉船载有稀有的“亚特兰蒂斯”金属。

这艘保存完好的公元前 5 世纪船只长约 15 米，宽约 5 米，6 年被潜水员在第勒尼安海南部海岸杰拉港口附近 1988 米深处发现。

发掘古希腊船舶的木材（海洋监管局）

木材覆盖了大片区域（海洋监督局）

这艘商船于 1995 年首次出土，不仅因为保存完好而引人注目，还因为船上载有一种被称为 山铜 或“山铜”。

将木材运到船上（海洋监督局）

这些木材被拿去进行保护和重新组装（海洋监督局）

山铜 柏拉图等作家在古代文献中提到过，其价值仅次于黄金，曾在亚特兰蒂斯开采，用于覆盖这座神话之城的建筑物。人们认为这些文献中提到的铜指的是纯铜或青铜或黄铜等合金。

2015 年和 2017 年，在杰拉二号遗址共发现了 XNUMX 块稀有的铜金锭。过去还曾发现过双耳瓶和其他陶器、金属物品以及科林斯风格的军用头盔。

“亚特兰蒂斯黄金”：杰拉考古博物馆的奥利哈尔金锭（Emanuele Riela）

科林斯头盔（杰拉考古博物馆）

考古发掘于 7 月开始，旨在发掘和恢复船上的所有木材和其他剩余的文物，这项工作由水下工程专家的潜水员进行 亚特兰蒂斯巴勒莫蒙雷阿莱酒店 在下面 监管的监督。

现在，船只修复工作即将在博斯科利托里奥考古公园内开始，该公园内保存着公元前 8 世纪至 5 世纪古代杰拉的遗迹。

整个项目耗资 900,000 万欧元（753,000 万英镑），由欧盟凝聚基金资助，预计耗时九个月，之后该船将在 杰拉考古博物馆，其中的项目包括 山铜 锭和头盔已开始展出，Gela I 沉船也在此首次向公众揭晓。

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