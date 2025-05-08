潜水员在澳大利亚确认荷兰淘金沉船

据澳大利亚海洋科学研究所称，在潜水员的发现证实了早期磁力仪测量结果后，宣布发现了一艘失踪已久的 19 世纪荷兰商船，该船载着中国淘金者前往澳大利亚。 澳大利亚国家海事博物馆.

1857 年 800 月，这艘 52 吨、XNUMX 米长的 威廉·德·特威德国王 (威廉二世国王）号沉没前几天，船上还搭载了 400 多名中国金矿工人。

博物馆称这是一项“重大发现”和“重要的航海史作品”，是其于 2022 年启动的一项项目的成果，该项目得到了荷兰外交部、荷兰文化遗产局、 寂静世界基金会、南澳大利亚州环境与水资源部和 弗林德斯大学.

团队怀疑已经找到了 威廉·德·特威德国王 2022 年，使用海洋磁力仪获得的读数似乎与该船在被认为沉没的区域的尺寸相符。

然而，如下图所示，持续不断的细沙“暴风雪”导致海湾能见度低，阻碍了潜水员进一步探查的努力。

Lo-vis：一名潜水员在海底进行金属探测器勘测（澳大利亚国家海事博物馆）

2023年的潜水一无所获，直到今年XNUMX月，考古潜水员们带着金属探测器，才确认了他们的怀疑。他们发现了铁绞盘的残骸和其他一些船体部件——可能是暂时的——暴露在沙地上。

团队表示，他们对此次鉴定结果充满信心，并计划重返现场，希望能找到更多残骸。他们认为，由于沉船后迅速被风沙掩埋，船体及其内部物品可能大部分完好无损。

沉船现场发现的绞盘的一部分（澳大利亚国家海事博物馆）

矿工们已经从 威廉·德·特威德国王 在罗布镇，计划从那里步行到维多利亚州本迪戈和巴拉瑞特的金矿区，距离东部超过 400 公里。

此次加税使他们得以规避10世纪1850年代淘金热期间，直接抵达当时的维多利亚殖民地的移民所缴纳的1,500英镑人头税。这项税款相当于今天的XNUMX多英镑，是在两年前征收的，当时是为了与提高矿业税一起限制中国移民。

几天后，该船在吉钦湾沉没，可能是撞上沙洲后沉没，船上 16 名船员中 25 人丧生，他们后来被埋葬在海湾的长滩。 威廉·德·特威德国王 被列为受保护的历史沉船。

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