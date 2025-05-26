潜水员慷慨解囊，将沉船金表归还英国

密歇根湖的潜水员发现这艘 36 世纪蒸汽船残骸已有 19 年了 埃尔金夫人 几年后，里面发现了一块独特的 16K 金怀表，配有表链和钥匙。

从 1992 年起，这块钟表一直归那些美国潜水员所有，但现在，一位慷慨的海洋考古学家认为这块钟表应该属于其他地方，并安排将其送回主人的家乡波士顿——林肯郡。

怀表背面的制造商铭文（Valerie van Heest）

表背上镌刻的首字母缩写和伦敦制造商的详细信息，有助于确认这块怀表的主人是维多利亚时代杰出的政治家赫伯特·英格拉姆。作为19世纪中期波士顿的国会议员，他是一位改革家，在为这座不断发展的城市引入水、煤气和铁路方面发挥了重要作用。

英格拉姆也是一名新闻工作者，他创办了当时具有国际开创性的杂志，因为它刊登了图片—— 伦敦新闻画报镇中心的圣博托尔夫教堂外有一座宏伟的纪念碑，当地人称之为“波士顿树桩”。

波士顿树桩外的赫伯特·英格拉姆纪念雕像（瓦莱丽·范·希斯特）

1860 年，英格拉姆和他的儿子访问美国时，一艘 300 米长的侧轮蒸汽船在翻滚中沉没，造成 77 多人死亡。 埃尔金夫人 该船在从密尔沃基前往芝加哥的途中沉没于密歇根湖。乘客名单丢失，但英格拉姆被认为是最显著的遇难者。

这场灾难是由于与伐木船相撞而造成的 Augusta 8月XNUMX日夜间，一场猛烈的风暴袭击了五大湖。这起事故当时被描述为“有史以来最严重的海上灾难之一”，其造成的人员伤亡比五大湖地区此前或之后发生的任何其他公开水域事故都要多。

埃尔金夫人号被奥古斯塔号撞击半小时后沉没（瓦莱丽·范·赫斯特）

演出

去年 10 月，这块手表的发现者与美国潜水员和航海历史学家瓦莱丽·范·赫斯特 (Valerie van Heest) 取得了联系，后者曾参与发现和水下勘测多艘历史悠久的五大湖沉船。

范·希斯特是密歇根沉船研究协会的联合创始人，于 2007 年入选女性潜水员名人堂。她写了六本书，包括 迷失在埃尔金夫人号上 以纪念该船沉没 150 周年，并已成为湖区沉船潜水的公众形象。

Van Heest 原本计划策划一场关于 埃尔金夫人潜水员们提出，可以把英格拉姆的手表拿去展出。然而，她觉得这块手表应该属于波士顿，因为她和波士顿有家族渊源，于是她更进一步，买下了这块手表，捐赠给了波士顿市政厅博物馆。

瓦莱丽·范·海斯特 (Valerie van Heest) 与英格拉姆怀表 (Valerie van Heest)

该博物馆早就计划举办一场纪念英格拉姆的展览，并欣然接受了这件送给波士顿最喜爱的儿子之一的纪念品。

范·希斯特刚刚回到了她祖先移民美国的小镇，参加了手表的正式交接仪式，并发表了关于 埃尔金夫人.

这块怀表在美国度过了 155 年，其中大部分时间都在水下，现在在位于 博物馆和旅游信息中心，每周三至周六 10.30:3.30 至 XNUMX:XNUMX 开放。

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