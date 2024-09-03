潜水员在世界最古老商船沉船上发现匕首

在一艘被认为是世界上已知最古老的贸易沉船上发现了一把具有 3,600 年历史的带有银铆钉的青铜匕首，它是古代克里特-米诺斯文化的产物。

该地中海遗址位于安塔利亚库姆卢贾海岸附近，土耳其文化和旅游部长穆罕默德·努里·埃尔索伊称，这一古代武器的发现是水下考古史上最重要的发现之一。

埃尔索伊是一名潜水员，他最近前往沉船现场观看考古队的工作。

部长 Mehmet Nuri Ersoy（右数第二个）展示沉船现场发现的一些铜枕锭（文化旅游部）

自 2019 年以来，在文化遗产保护与修复部负责人哈坎·奥尼兹博士的领导下，该遗址的挖掘工作一直在进行。 阿卡德尼兹大学 在安塔利亚。

考古学家称，这艘长 14 米的中青铜时代沉船被认为可追溯到公元前 16 世纪，在从塞浦路斯前往克里特岛的途中遭遇风暴沉没。

库姆卢卡沉船位于陡峭的岩石斜坡上，深度在 37 至 52 米之间，许多文物都被厚厚的混凝土覆盖，需要潜水员付出艰苦的努力才能将它们打捞出来。

Hakan Öni 从藏身之处撬出了这把匕首（文化旅游部）

过去五年来，在该遗址发现的文物包括铅平衡重物和 1.5 吨来自塞浦路斯矿山的大型铜锭（重 25 公斤，长 45 厘米），这些铜锭对于青铜生产至关重要，此外还有陶瓷碎片和压舱卵石。

据认为，爱好航海的克里特-米诺斯人曾与埃及、希腊大陆和塞浦路斯、现在的土耳其、叙利亚、黎巴嫩和以色列进行贸易，为了寻找锡，他们甚至远赴康沃尔和阿富汗。

他们交易成品武器、工具、原始金属以及陶器、葡萄酒和橄榄油，以换取黄金、宝石和象牙等奢侈品。

“我们正在开展一项综合项目，以识别土耳其境内的所有考古潜水地点，”埃尔索伊在潜水后说道。“这本质上是一项科​​学工作，需要正式验证。”

他说，文化旅游部将为该计划提供资金，最终目的是建立更多的水下考古博物馆和潜水地点。

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