潜水员在四艘沉船中发现一艘1700世纪西班牙私掠船

“开普菲尔河的能见度一直很低，”东卡罗来纳大学 (ECU) 海洋研究研究生 Cory van Hees 说道，他和潜水伙伴 Evan Olinger 一直在尝试测量一座 18 世纪码头的宽度。

埃文试图寻找码头的北端，但由于当时的天气状况，他迷失了方向。我们交换了角色，而我尝试时也遇到了同样的情况。

迷路的时候，我发现了几个木框架，它们几乎从黏土中露出来，表面隐约可见木板的痕迹。当时我并不明白自己看到了什么，但我知道我应该把这些木结构转达给教职员工。

当天晚些时候，杰森·劳普博士确认范希斯所见的是一艘沉船的一部分，据信很可能是西班牙私掠船 La Fortuna 从 1748 年开始。“这真是让人震撼，”范希斯说道。

今年夏初，他和奥林格一直在北卡罗来纳州布伦瑞克镇/安德森堡州立历史遗址（简称 BTFA）的殖民地海滨遗址上工作。

布伦瑞克镇曾是18世纪重要的殖民港口，但在美国独立战争期间被英军焚毁，此后再未重建。在接下来的一个世纪里，南北战争期间，安德森堡的修建，使得这片废弃的定居点大部分被土方工事覆盖。

克劳德·豪厄尔 (Claude Howell) 创作的马赛克，描绘了“西班牙人袭击不伦瑞克镇” (Brunswick1726)

可能残留 La Fortuna 今年夏天，东卡罗来纳大学研究人员和学生在 BTFA 海岸线进行实地考察时，发现了四艘沉船，并记录了这些沉船。 海事研究专业并开始回收一些暴露在外、因此处于危险中的船舶木材，以进行保护。

28 年 1748 月 XNUMX 日，詹金斯之耳战争（在美洲被称为乔治王战争）即将结束 La Fortuna 还有另一艘船， 拉洛雷塔，从古巴飞来攻击布伦瑞克镇。

当地民兵将西班牙人赶回了他们的船上，在撤退过程中，据信发生了火灾 La Fortuna的粉末 杂志导致该船在殖民地码头附近爆炸。英国的胜利是这场战争的最后一战。

埃迪斯科文大学的研究人员正在检查被带到水面的物品（埃迪斯科文大学的海事研究项目）

柏树线索

从沉船中收集的木材样本被鉴定为来自南加州或中美洲的柏树，这表明这艘船是在 18 世纪西班牙建造的。 加勒比 群落。

La Fortuna 是该地区唯一一艘有历史记载的西班牙沉船，沉船位置靠近 18 年前一名潜水员打捞出一门 40 世纪大炮的地方。

对于另外三艘沉船，初步分析表明，其中一艘可能用于海滨填海造地，另一艘可能是用于在港口和附近种植园之间运送人员和货物的殖民时期平底船。

岸上回收的木材（ECU 海事研究项目）

第四艘沉船几乎未暴露，目前尚未被确认身份。已确认的港口基础设施包括两个木垛码头和一条横跨曾经是沼泽地的堤道，以及一些单独的文物。

“我们对这些重要遗址感到非常兴奋，因为每一个遗址都能帮助我们更好地理解BTFA作为该州最早的殖民港口城镇之一所扮演的角色，”团队负责人、埃迪斯科文大学历史与海洋研究系助理教授劳普博士说道。“这些水下殖民时期的滨水遗迹保存得非常完好。”

风险因素

然而，由于疏浚航道、海浪和风暴造成的海岸线侵蚀，这些遗迹面临着危险，目前只有 BTFA 的北半部受到保护。

沉船的柏木准备进行保护（ECU 海事研究项目）

发现的遗骸之所以保存完好，是因为被沼泽覆盖，但残骸正在暴露和侵蚀。正因如此，潜水员们才紧急从所谓的 La Fortuna 储存和保存的场所。

部分木材保存得“相当完好”，至今仍保留着造船工人留下的工具痕迹。对四艘沉船的建造过程的分析仍在继续。

网际网路 曾报道过东卡罗来纳大学对海盗沉船的研究 黑胡子的旗舰 安妮女王的复仇.