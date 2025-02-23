潜水员探索最古老的北欧平帆船

瑞典弗拉克博物馆的海洋考古学家正在潜入一艘沉船，他们认为这可能是迄今为止发现的北欧最古老的平底帆船。这种建造方法可以制造出足够坚固的船只，既能携带大炮，又能抵御敌人的火力。

这艘船的历史可以追溯到 15 世纪，是在斯德哥尔摩南部哈林厄的 Landfjärden 发现的，那里是 Vrak（沉船）博物馆的所在地。

“这是一艘大船，长约 35 米，宽约 10 米，”该项目负责人、博物馆馆长 Håkan Altrock 说道，“船体仍高高地悬在海床上，船尾和舵仍直立着。”

“有趣的是，这艘船采用的是平驳船风格建造，也就是说，船体外壳由边对边铺设的木板组成，而不是像当时流行的熟料技术那样相互重叠。”

沉船的左舷，带有横梁（Jim Hansson，Vrak / SMTM）

这艘船被指定为沉船 5，另有四艘沉船已在 Landfjärden 被发现。起初人们认为它们是维京船，但一段时间内没有人确定这些船是什么类型，也不知道它们的年龄。

“我们一年前将四艘最大的沉船中的三艘确定为 17 至 18 世纪的沉船，”Altrock 说道。“我们还将其中一艘与 17 世纪的书面资料联系起来。

沉船 5 号插图（Alexander Rauscher 和 Jim Hansson，Vrak / SMTM）

他将 5 号沉船描述为“我们在 Landfjärden 调查的沉船中最古老、最有趣的沉船。我们现在已经确定它的年代为 1480 世纪 1460 年代，但这艘船可能早在 1480 世纪 XNUMX 年代就已建造，并在 XNUMX 世纪 XNUMX 年代进行了修复。

“我们还可以肯定的是，建造这艘船的木材是在位于卡尔马地区的莫勒或布莱金厄省东部砍伐的。”

弗拉克考古学家完成当前关于哈林厄海洋环境的项目后，他们希望获得资金，以单独的项目对沉船 5 进行挖掘。

残骸 5 的残骸及其曾经的样子（Alexander Rauscher 和 Jim Hansson，Vrak / SMTM）

“这艘船是连接中世纪和现代船只与造船业的一个非常有趣的纽带，”阿尔特罗克说。“它可以为我们提供大量有关瑞典航海史上一个重要转折点的新信息。

“平帆船技术使建造更坚固、更大的船只成为可能，许多研究人员认为这是对 15 世纪开始在船上使用大炮的回应。船上安装大炮需要稳定、强大的船只——而为了抵御敌人的炮弹，需要坚固的木板。”

弗拉克位于斯德哥尔摩 Djurgården 瓦萨博物馆附近，隶属于瑞典政府机构瑞典海事与交通历史博物馆 (SMTM)。探索 Sketchfab 数字 3D 模型 残骸 5。

也在 Divernet 上： 从 16 世纪沉船中打捞出的一桶铁, 铁球吸引潜水员前往罕见的 1500 年代沉船, 两只狮子和苹果：2 世纪的雕刻让潜水员惊叹不已, 瑞典潜水员调查英国安妮沉船, 潜水员约会独特的波罗的海沉船