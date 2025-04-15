潜水员在乌拉圭附近探索纳尔逊的“鸡蛋和培根”

海军上将霍雷肖·纳尔逊勋爵最喜欢的船 HMS 阿伽门农 它由 2,000 棵新森林橡树建造而成，位于如今汉普郡巴克勒斯哈德的特殊遗产地，并于 1781 年在此下水。

这艘历史古船的残骸沉没在乌拉圭海域。上个月，一支国际潜水队抵达沉船现场，开展考古调查，发现的考古成果超出了预期。与此同时，英国的潜水员现在有机会参观巴克勒斯哈德（Buckler's Hard）举办的免费古船展览，进一步了解其探索过程。

来自南安普顿大学、海洋考古基金会、伯恩茅斯大学和巴克勒斯哈德的英国潜水员与乌拉圭大学合作 优德拉 为使命。

正在巴克勒斯哈德 (Beaulieu Enterprises Ltd) 建造的阿伽门农号 (HMS Agamemnon)

这艘拥有64门火炮的战列舰的船员们发现，称它为“鸡蛋和培根”比念出希腊神话中国王的名字更容易。 阿伽门农 该船为皇家海军服役近 30 年，包括参加 1805 年的特拉法加海战，并于 1809 年 XNUMX 月在拉普拉塔河口一处未知浅滩搁浅后结束服役。

当时，这艘船状况不佳，虽然大部分船员和物资都获救，但被认为无法修复。沉船地点于1993年被重新发现，距离海岸约800米，水深仅10米。

右舷完好

尽管水下能见度极差，到访的海洋考古学家仍进行了彻底的摄影测量调查，以便制作沉船的3D模型。这项工作揭示了沉船的大部分 阿伽门农右舷仍然完好无损，在残存的木材中仍然可以看到其铜螺栓紧固件。

蒙塔古在阿伽门农号沉船上（Beaulieu Enterprises Ltd）

“我一直梦想着看到这艘沉船，因为 阿伽门农 “这是世界上唯一一艘在巴克勒斯哈德建造的船只残骸，”巴克勒斯哈德船厂厂长玛丽·蒙塔古-斯科特 (Mary Montagu-Scott) 表示。巴克勒斯哈德船厂在 18 世纪曾是一家生意兴隆的军舰建造厂。

皇家海军在那里建造了 50 多艘木船，包括 欧里亚鲁斯 和 迅捷，也参与了特拉法加海战。

蒙塔古-斯科特说：“我们希望今年晚些时候再次对沉船进行第二次调查，这次调查将覆盖更大的区域，希望能找到左舷，同时监测木材的持续损坏情况。”

免费展览

在 Buckler's Hard（Beaulieu Enterprises Ltd）展出的 HMS Agamemnon 模型

回到这艘船的起航地，巴克勒斯哈德现在是一个免费展览的举办地，名为 阿伽门农号巡洋舰——航行传奇。它讲述了为保护一艘历史性沉船而开展的工作，这艘沉船被认为面临侵蚀、寻宝者干扰和船蛆腐烂的危险。

“我在巴克勒斯哈德举办这次展览，是为了宣传和讲述我们如何携手跨国家合作，为子孙后代保护这些遗迹的故事，”蒙塔古-斯科特说道。“这个故事能够让我们各国团结起来，分享历史、科学和知识，并通过海洋考古学发展和庆祝我们的友谊。”

巴克勒斯哈德村（Beaulieu Enterprises Ltd）

巴克勒哈德（Buckler's Hard）的名字被认为是以1660世纪XNUMX年代起居住在此地的巴克勒家族（Buckler family）或蒙塔古家族（Montagu family）的祖先巴克卢公爵（Dukes of Buccleuch）命名的。“哈德”（Hard）一词在英格兰南海岸通常指坚固或天然的登陆点。

- 圆盾的硬 博利厄河畔的村庄是一个免费进入的遗产地，包括进入 阿伽门农 展览在 造船工坊 以及造船工小屋和圣玛丽教堂。现场还有一家酒店和一家餐厅。

停车需收费，参观巴克勒斯哈德博物馆 (Buckler's Hard Museum) 需支付成人门票 6 英镑，博物馆内收藏有大量反映航海历史的文物和展品，并提供优惠和折扣。

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