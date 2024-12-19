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潜水员通过无线电重现二战轰炸机残骸

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汉德利·佩吉·汉普登轰炸机的水下发动机（罗布·斯普雷）
汉德利·佩吉·汉普登轰炸机的水下发动机（罗布·斯普雷）

2 年，一名东英吉利潜水员偶然发现了二战轰炸机残骸的残骸——最近他有机会与 BBC 新闻广播听众分享了这一经历。 

来自萨福克郡的潜水员罗布·斯普雷在北诺福克郡 Salthouse 海滩 7 米深的水域发现了一架 Handley-Page Hampden 双引擎飞机的残骸。残骸中最引人注目的是一台布里斯托尔飞马发动机，它的三个螺旋桨叶片中有一个仍然完好无损。

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汉德利佩奇汉普登号沉船地点（Rob Spray）

“我正在寻找海底有趣的部分，这片区域在微弱的黑暗中若隐若现，” 诺福克海洋保护行动小组海搜索 潜水员告诉 BBC 诺福克电台 向东看 该节目仍可在 英国广播公司的声音“关键是：那是一台带螺旋桨的飞机发动机。 

“这是一块相当大的残骸，一定是战争结束后就一直存在了，所以这些有 80 年历史的文物就漂浮在海底。”

飞机残骸上栖息着大量的固着生物，为龙虾、螃蟹、对虾和濑鱼提供了栖息地。

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飞机残骸上布满了定居点（Rob Spray）
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飞机残骸已沉入水下 84 年（Rob Spray）

Paul Hennessey 的 诺福克沉船研究 帮助 Spray 识别了飞机。“现场只有一个发动机，所以这给我们带来了很大的麻烦，”他说，但研究表明，另一台发动机是 1975 年当地潜水员 John Wise 打捞的，当时是为了帮助那些用它捕蟹的渔民。

该单位一直被遗弃在 诺福克和萨福克航空博物馆 在萨福克郡邦吉附近的弗利克斯顿，仍然可以看到它——尽管潜水员毫不怀疑这两件相匹配的文物中哪一个最有趣。

50 年，第 1940 中队汉普登机组人员从轰炸皇家空军沃丁顿基地返回（BJ Daventry / 帝国战争博物馆）
50 年，第 1940 中队汉普登机组人员从轰炸中返回英国皇家空军沃丁顿基地（BJ Daventry / 帝国战争博物馆）

袭击者被确认为 P-2123 该飞机来自英国皇家空军沃丁顿基地，于 1 年 1940 月 XNUMX 日在突袭柏林返回途中因燃料耗尽而在距海岸约四分之一英里的北海沉没。

它在撞击后沉入水中，但随后又浮出水面，持续时间足够长，让船员脱离危险并乘坐充气艇。

P-2123 的另一台发动机存放在诺福克和萨福克航空博物馆，铝制螺旋桨叶片在海底沉睡了 35 年，又在风吹日晒了 49 年，磨损严重（Rob Spray）
P-2123 的另一台发动机存放在诺福克和萨福克航空博物馆，铝制螺旋桨叶片在海底沉睡了 35 年，又在风吹日晒了 49 年，磨损严重（Rob Spray）

在迫降和海滩地雷中幸存下来的机组人员包括吉米·曼代尔中士、哈里·洛根中士、加拿大飞行员大卫·罗曼斯和加拿大同胞领航员唐纳德·斯图尔特。 

杰夫·曼代尔的父亲吉米·曼代尔中士曾是飞机的后座机枪手，他仍然保留着飞机的飞行日志，并接受了 BBC 的采访。在看到失事飞机的画面后，他评论道：“那位潜水员干得真好，我得感谢他。” 

他说，他的父亲很幸运，在执行了 47 次飞行任务后，没有看到任何可以射击的敌机。他在战争中幸存下来，并在 63 岁时去世。

博物馆的航空历史学家鲍勃·科利斯将汉普登描述为“一架基本上被遗忘的飞机——共制造了 1,000 多架，只剩下三架”。 

也在 Divernet 上： 希腊潜水员在水下 60 米处发现德国空军飞机残骸, 三架特鲁克飞机残骸被找到, 爱沙尼亚发现最新二战飞机残骸, 纳克索斯 BEAUFIGHTER 仍为潜水员提供助力

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