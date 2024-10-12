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潜水队破解多塞特郡沉船之谜

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Pin Wreck 上的螺栓（BU 海洋考古学）
Pin Wreck 上的螺栓（BU 海洋考古学）

自从被潜水员发现以来，34 年来，这艘沉没在多塞特郡海岸的船只一直被称为“Pin Wreck”——但现在，这艘水深 27 米的神秘船只被确认为是一艘建于 1866 年、37 年后失踪的英国海军部系泊驳船。

这艘 1990 米长的金属外壳木船于 24 年在斯旺纳奇西南的圣奥尔本斯角附近被发现，因海底数百个黄色金属螺栓而得名。沉船包括一个蒸汽驱动的绞盘，船尾有锅炉，还有英国海军系泊浮标、链条和锚。

圣奥尔本斯岬（贝米库尔）
圣奥尔本斯岬（贝米库尔）

来自的团队 伯恩茅斯大学海事考古学 在 2019 世纪 1990 年代潜水员奈杰尔·布莱恩特 (Nigel Bryant) 向他展示了从该遗址打捞出的物品后，他从 XNUMX 年开始研究这个谜题。这些物品包括一个滑轮组，滑轮组固定在一块标有“朴茨茅斯造船厂”字样的陶瓷碎片上。 

考古学家亲自潜入沉船内部后得出结论，这很可能是一艘系泊驳船，即一艘由拖船牵引的船只。 

绞盘（BU 海洋考古学）
绞盘，下方有轮子（BU 海洋考古学）
为绞盘提供动力的锅炉（BU 海洋考古学）
为绞盘提供动力的锅炉（波士顿大学海洋考古学专业）

“这些系泊驳船是由英国海军部设计的，用于铺设和覆盖 19 世纪海军不断变化的所需重型系泊设施，”该团队表示。“它们还用于打捞和早期潜水，1990 世纪 XNUMX 年代在现场发现的潜水员靴子和当时打捞船只的照片突出了它们的作用。”

锚（BU 海洋考古学）
锚（BU 海洋考古学）

在国家档案馆中，该团队发现了两艘相同的朴茨茅斯船厂船厂驳船的设计图，名为 YC5YC8 这似乎符合要求——但他们找不到任何丢失的记录。 

然而现在，他们发现了一份报告 航运公报 11 年 1903 月 30 日，一艘系泊驳船在从朴茨茅斯拖往波特兰的途中，因天气恶劣而在圣奥尔本斯角附近沉没。船上 XNUMX 名人员全部被安全转移到拖船上。 

进一步的档案参考资料证实丢失的打火机是 YC8，据信是用来帮助打捞英国皇家海军 欧律狄刻 1878 年，这艘轻型护卫舰在怀特岛附近沉没。当时，这艘轻型护卫舰的沉没是英国和平时期最严重的海难之一。

后来发现损失记录 YC81903 年 XNUMX 月，将牵引设备从圣奥尔本斯岬角运走。

YouTube视频
在 Pin 沉船周围进行潜水，目前该沉船已被确认为 YC8（波士顿大学海洋考古学系）

考古学家已经申请 YC8 被指定为受保护地点。“这是一种罕见的服务船，对于维持 19 世纪英国港口的运营至关重要，因此我们必须保护它，”团队负责人、伯恩茅斯大学海洋考古学教授戴夫·帕勒姆说。 

“三十年来，它的身份一直是个谜，但我们在潜水中观察到的情况意味着我们可以找到线索，揭开沉船的秘密，了解它是如何沉入海底的。这艘船的制造材料表明它的质量很高，可能与皇家造船厂有关。”

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