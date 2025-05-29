深度记录第一次世界大战潜艇在1米处被发现

在加利福尼亚州圣地亚哥海岸进行的一次深海训练和工程潜水，拍摄到了一艘一战潜艇从未曝光的图像。 F-1 该船于 17 年 1917 月 19 日沉没，造成 400 名船员死亡，后来人们在水深约 XNUMX 米处发现它倒在右舷，且“完好无损”。

这些高清图像是由一个由 伍兹霍尔海洋研究所 （WHOI）与美国海军、海军历史与遗产司令部（NHHC）和国家科学基金会（NSF）的专家合作。

这艘1911米长的潜艇于43年下水，曾一度创造了世界深潜纪录，下潜深度达86米。自1917年起，它服役于驻扎在加利福尼亚州圣佩德罗的太平洋巡逻部队。

在圣地亚哥洛马角附近进行演习时，该潜艇与其姊妹舰美国海军相撞 F-3 船体左舷机舱前方出现一个洞，几秒钟内就沉没了，只有三名船员获救。

美国海军F-1号驱逐舰与其姊妹舰F-3号驱逐舰相撞后，船体出现一个洞。（Bruce Strickrott / NSF / © 伍兹霍尔海洋研究所）

F-1 船尾和螺旋桨的摄影测量重建（Zoe Daheron / © 伍兹霍尔海洋研究所）

在探险期间，该团队还对一架二战时期美国海军格鲁曼 TBF 复仇者鱼雷轰炸机进行了调查，这架飞机当时正被用作训练机，但在靠近 F-1 1950 年建立。

24 月 4 日至 XNUMX 月 XNUMX 日期间在研究船上作业 亚特兰蒂斯 该团队利用安装在潜水器上的非侵入式静态和视频成像系统，在沉船地点进行了七次潜水 阿尔文 – 现在被称为载人车辆（HOV）– 以及 AUV 上的声纳系统 SENTRY.

海底车辆是 国家深潜设施 （NDSF）舰队，由 NSF 资助。

美国海军研究船项目官员 Rob Sparrock（左）和 NHHC 高级考古学家 Bradley Krueger 在 HOV Alvin 号上（Bruce Strickrott / © Woods Hole Oceanographic Institution）

指挥塔和导致潜艇 F-1 沉没的碰撞损坏（Zoe Daheron / © Woods Hole Oceanographic Institution）

USS F-1 的螺旋桨（Bruce Strickrott / NSF / © 伍兹霍尔海洋研究所）

位于 F-1 帆或稳定器上的外部船舵（Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution）

关键时刻

美国国家科学基金会海洋科学部代理主任丽莎·克拉夫 (Lisa Clough) 表示：“NDSF 为深入深海提供了必要的设备。”

“虽然 HOV Alvin 和 AUV Sentry 对于揭示深海地质灾害和研究偏远生态系统至关重要，但它们也提供了培养下一代科学家和揭开我们国家历史上关键时刻的机会。”

NHHC 致力于定位、解释和保护美国海军舰艇和飞机，其水下考古学家布拉德·克鲁格 (Brad Krueger) 进行了他的第一次 阿尔文 潜水，也是他第一次在历史沉船遗址进行亲身潜水。

“这是一次令人无比激动和谦卑的经历，”他说。“NHHC 的所有人都对这次合作心怀感激，这也让我们能够记录和评估这些工艺品的状况。”

二战时期复仇者鱼雷轰炸机的前部，于 2 年坠毁（Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution）

复仇者号的驾驶舱（Anna Michel / NSF GEO / © 伍兹霍尔海洋研究所）

尾部（Anna Michel / NSF GEO / © 伍兹霍尔海洋研究所）

纪念仪式于 亚特兰蒂斯 上方的 F-1 潜水结束后，工作人员会敲响沉船的钟声，敲响19次——每敲响一次，纪念一位遇难船员。“历史和考古学都与人有关，我们觉得大声念出他们的名字很重要，”克鲁格说。

多波束声纳系统 亚特兰蒂斯 和 SENTRY 制作了潜艇和周围海床的高分辨率地图，而高分辨率视频片段和静态图像则用于制作 3D 摄影测量模型，提供精确的测量结果和海洋生物定居的细节。

“我们非常谨慎、有条不紊地勘测这些历史遗迹，以便我们能够分享这些令人惊叹的图像，同时也保持这些遗迹应有的崇敬，”NDSF 首席科学家兼探险队联合队长安娜·米歇尔 (Anna Michel) 说。

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