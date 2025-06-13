法国海域最深沉的沉船是一艘1500世纪的商船

法国水域迄今为止发现的最深沉的沉船在近 2.6 公里深处偶然被发现，据信这是一艘 16 世纪的商船，当时它从意大利向西航行。

这艘沉船于 4 月 4 日在圣特罗佩南部地中海沿岸的拉马蒂埃勒市附近被发现，并被命名为“卡马拉特 XNUMX 号”，以海岬卡马拉特角命名。经过后续研究，该沉船的发现刚刚被宣布。

法国海军专门从事水下防御和勘探的CEPHISMER小组正在进行一项“海洋礁石控制行动”，检查该国的深海资源。沉船最初是在一次声纳勘测中发现的，随后一艘AUV被派往该地点获取近距离图像。

这一发现被报告给了 地中海海事区，后者又联系了政府水下考古研究部（德拉姆法国水下遗产保护局（法语：African Water Heritage Protection Agency）是法国水下遗产保护与研究机构，负责法国水下遗产的保护、研究和开发。

深海沉船的部分货物（DRASSM）

这艘船长逾30米，宽7米，载有陶瓷罐、陶瓷盘以及金属棒。水下机器人摄像头拍摄的图像显示，船上约有200个陶瓷罐和100个金属盘，据信还有更多陶瓷埋藏在沉积物中。

这些水罐采用16世纪利古里亚风格设计，黄色盘子也被认为起源于利古里亚。该地区位于意大利西北部沉船地点的东北部，其地中海沿岸构成了如今的意大利里维埃拉。

一些带有窄嘴的壶身上刻有字母组合“IHS”，这是耶稣基督名字希腊语前三个字母的缩写。其他一些壶则装饰有植物图案或几何图案，已鉴定出多种图案。此外，还发现了锚、六门大炮和两个烹饪锅。

黄色盘子位于利古里亚风格的水罐之中（DRASSM）

DRASSM 表示：“在这个深度，沉船不会遭到任何破坏或掠夺，因此这是一个独特的研究机会。”该机构计划进一步探索碎片场的边界，完成沉船的摄影测量，并选取样本进行分析。

据称，预计将有一支由海洋考古学家、陶瓷学家、船舶建筑、火炮、锚和材料专家以及保护者组成的多学科团队参与该项目。

据称，沉船事件还为提高人们对海洋污染的认识提供了机会，“现场存在大量的微型和大型废物”——其中一张图片中可以看到一个现代罐头。

一个罐子位于 16 世纪的锚附近（DRASSM）

DRASSM 表示：“Camarat 4 号的发现意义非凡，它拥有非凡的深度、前所未有的特性，并且为研究几乎完好无损的 16 世纪遗址提供了机会。”他补充道，“这艘沉船标志着深渊探索迈出了新的一步。”

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