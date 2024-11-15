二战美国驱逐舰“跳舞的老鼠”残骸已找到

据美国海军历史与遗产司令部（NHHC）称，一艘美国海军驱逐舰的残骸在第二次世界大战期间在逆境中英勇奋战后沉没，现已在印度洋东北部被发现。

美国海军驱逐舰 埃德萨尔 (DD-219) 在与强大的日本海军对抗了一个多小时后，仍毫发无损，最终在空袭中被击沉。

美国海军和澳大利亚皇家海军在一次无关任务中扫描海床时发现了这艘沉船，他们直到最近的 11 月 XNUMX 日阵亡将士纪念日（美国退伍军人节）才宣布这一发现。

1920 世纪 XNUMX 年代初期拍摄的埃德索尔号驱逐舰（NHHC）

94m 埃德萨尔 建于 1920 年，是克莱姆森级“平甲板”驱逐舰之一，设计于 1917 年，作为战斗舰队护航舰，用于对抗第一次世界大战德国鱼雷艇。

她装备了四门 4 英寸火炮、一门 3 英寸高射炮、四座三管 21 英寸鱼雷发射管（共携带 12 枚鱼雷）、两条位于船尾的深水炸弹履带以及一个前置深水炸弹投射器，到二战开始时，除了增加一些机枪外，这个装置几乎没有什么变化。

1941 年 XNUMX 月珍珠港事件后 埃德萨尔 被指派在西太平洋执行护航任务。1942 年 XNUMX 月下旬，这艘驱逐舰在中尉约书亚·詹姆斯·尼克斯的指挥下，与姊妹舰美国海军“圣路易斯”号一起离开爪哇岛的芝拉扎普。 鞭子 接回水上飞机母舰 USS 的幸存者 兰利该飞机在搭载战斗机和机组人员时遭日本空袭严重受损。

埃德萨尔 接收了所有幸存者，并在三天后将大部分幸存者转移到油轮 USS 佩科斯 靠近圣诞岛，然后返回北部爪哇岛。

不久之后，日本飞机发现并击沉了 佩科斯日本舰队记录显示 埃德萨尔 可能试图回应油轮的求救信号，但 1 月 XNUMX 日，这艘驱逐舰遇到了四艘更大的日本军舰：战列舰 比睿 和 雾岛 和重型巡洋舰 音色 和 千间.

据称这些船只向 埃德萨尔 一名日本观察员将她的表现比作“日本舞鼠”，因为她的速度和路线变化难以预测。

最终，俯冲轰炸机群的攻击才击沉了这艘驱逐舰。少数幸存者被 千间 但他们后来都被处决了。

“跳舞的老鼠”号驱逐舰埃德索尔号的最后时刻（NHHC）

极深

2023年夏天，澳大利亚皇家海军潜艇救援船 嘉 声纳探测到沉船地点，随后 ROV 潜水器潜入约 5.5 公里深处。澳大利亚皇家海军通知了 NHHC，后者最终确认沉船为美国海军 埃德萨尔.

据报道，这艘驱逐舰最初在爪哇岛南部的澳大利亚领土圣诞岛以东约 320 公里处沉没。

“找到 埃德萨尔 进一步巩固了美国和澳大利亚自二战以来的强大联盟——并得到了当前澳大利亚、英国、美国（AUKUS）三边安全伙伴关系的进一步加强，”美国海军部长卡洛斯·德尔托罗评论道。

“AUKUS 的一个关键组成部分是开发最先进的水下技术，这种技术使得发现 埃德萨尔 在广阔的印度洋上——这在几年前还是不可能的。”

沉船的另一个视角（澳大利亚皇家海军）

“埃德萨尔 NHHC 主任塞缪尔·科尔写道：“她因战时服务而获得两枚战斗之星。”“然而，由于没有活着的美国目击者见证 埃德萨尔尽管这是美国海军历史上最英勇、最勇敢的行动之一，但却没有获得荣誉勋章、海军十字勋章或总统单位嘉奖。

“尽管如此，我们有责任铭记他们在面临巨大困难时所表现出的勇气。”

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