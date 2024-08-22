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沉船宝藏恐遭拆分

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查尔斯顿沉船宝藏博物馆（SBC 财产）
查尔斯顿沉船宝藏博物馆（SBC 财产）

康沃尔郡的人们对查尔斯顿沉船宝藏博物馆即将出售表示担忧，该博物馆收藏了具有历史意义的航海和沉船纪念品，其中包括多年来业余潜水员发现的许多物品。

人们现在担心，该博物馆可能无法以持续经营的形式出售，在这种情况下，其独特的藏品可能会被分割。 

当地历史学家伊丽莎白·戴尔告诉英国广播公司：“这对查尔斯顿当地来说是一件悲哀的事，但对整个康沃尔来说也是一件悲哀的事，因为我们失去了一座美妙的博物馆。”她还补充说，无论发生什么，当地团体和家庭捐赠的航海文物都不应该被出售。

该博物馆收藏了约 7,000 件藏品（SBC 财产）
该博物馆收藏了约 7,000 件藏品（SBC 财产）
各部分通过隧道连接（SBC 地产）
博物馆的各个部分通过隧道连接（SBC 地产）
沙克尔顿展览空间（SBC 地产）
沙克尔顿展览空间的一部分（SBC 地产）

该博物馆位于查尔斯顿商人大厦内，俯瞰圣奥斯特尔历史悠久的查尔斯顿港，展出或储存约 7,000 件藏品，所有这些物品都包含在该地产永久业权 1.95 万英镑的要价中。 

一些展品来自著名的沉船，包括 玛丽玫瑰号、泰坦尼克号、卢西塔尼亚号皇家宪章 并且，正如可以预料的那样，据说所有事情都已向沉船接收人申报，或者已受到 2002 年国家沉船特赦的保护。

一系列庞大的隧道连接着博物馆的各个部分。门票包含与皇家地理学会联合举办的当前沙克尔顿遗产展览。 

YouTube视频
快速参观博物馆（SBC 地产）

这里还设有一个可容纳 100 人的酒吧餐厅、商店和冰淇淋外卖咖啡馆，希望继续经营博物馆的买家可以聘请现有的四名全职员工。

临时计划

该博物馆成立于近 50 年前，过去 XNUMX 年来一直由伊甸园计划联合创始人兼赫里根迷失花园的主人蒂姆·斯密特爵士 (Sir Tim Smit) 所有，目前他正在整合其企业活动。 

据悉，斯密特已经制定了应急计划，以防无法将博物馆及其藏品作为持续经营的资产出售——他打算在 11 月单独拍卖沉船纪念品。 康沃尔郡直播负责销售的房地产经纪人是 SBC 物业 特鲁罗。

在此期间 沉船宝藏博物馆 每天上午 10 点至下午 4 点开放。门票（不包括沙克尔顿的遗产）价格为 8.50 英镑（5 岁以下为 18 英镑）。 

也在 Divernet 上： 干涸潜水博物馆需要支持, 卢西塔尼亚号 业主礼品 RMS 卢西塔尼亚号 残骸被送往博物馆, 潜水发现博物馆正在缓慢前行, 彩票生命线 玛丽玫瑰

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