康沃尔郡的人们对查尔斯顿沉船宝藏博物馆即将出售表示担忧，该博物馆收藏了具有历史意义的航海和沉船纪念品，其中包括多年来业余潜水员发现的许多物品。
人们现在担心，该博物馆可能无法以持续经营的形式出售，在这种情况下，其独特的藏品可能会被分割。
当地历史学家伊丽莎白·戴尔告诉英国广播公司：“这对查尔斯顿当地来说是一件悲哀的事，但对整个康沃尔来说也是一件悲哀的事，因为我们失去了一座美妙的博物馆。”她还补充说，无论发生什么，当地团体和家庭捐赠的航海文物都不应该被出售。
该博物馆位于查尔斯顿商人大厦内，俯瞰圣奥斯特尔历史悠久的查尔斯顿港，展出或储存约 7,000 件藏品，所有这些物品都包含在该地产永久业权 1.95 万英镑的要价中。
一些展品来自著名的沉船，包括 玛丽玫瑰号、泰坦尼克号、卢西塔尼亚号 和 皇家宪章 并且，正如可以预料的那样，据说所有事情都已向沉船接收人申报，或者已受到 2002 年国家沉船特赦的保护。
一系列庞大的隧道连接着博物馆的各个部分。门票包含与皇家地理学会联合举办的当前沙克尔顿遗产展览。
这里还设有一个可容纳 100 人的酒吧餐厅、商店和冰淇淋外卖咖啡馆，希望继续经营博物馆的买家可以聘请现有的四名全职员工。
临时计划
该博物馆成立于近 50 年前，过去 XNUMX 年来一直由伊甸园计划联合创始人兼赫里根迷失花园的主人蒂姆·斯密特爵士 (Sir Tim Smit) 所有，目前他正在整合其企业活动。
据悉，斯密特已经制定了应急计划，以防无法将博物馆及其藏品作为持续经营的资产出售——他打算在 11 月单独拍卖沉船纪念品。 康沃尔郡直播负责销售的房地产经纪人是 SBC 物业 特鲁罗。
在此期间 沉船宝藏博物馆 每天上午 10 点至下午 4 点开放。门票（不包括沙克尔顿的遗产）价格为 8.50 英镑（5 岁以下为 18 英镑）。
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