畅销金条：呼吁对沉船黄金贩运进行审判

凭借潜水员伊夫·格拉杜承认的沉船盗窃行为以及美国夫妇盖伊和菲利普·库尔特出售的金条等证据，法国检察官现已正式要求对这三名被告和另一名年龄总计 317 岁的被告进行审判，罪名是贩卖 18 世纪沉船上的失窃宝藏。

黄金来自 康蒂王子，一艘法国东印度商船，于 1746 年在一场风暴中沉没。这艘商船的残骸于 15 年在布列塔尼海岸附近的贝勒岛附近 1974 米深的水中被发现，在现场勘测中发现一块金锭后，该船被洗劫一空。

随着时间的推移，沉船中正式发现了中国瓷器和三根中国金条，但一场风暴将残骸吹散后，考古发掘于 1985 年结束。

畅销小说家盖伊·考特和她的电影制片人丈夫菲利普于 1981 年在佛罗里达州的家乡与法国夫妇热拉尔和安妮特·佩斯蒂相识，并结下了友谊。安妮特·佩斯蒂的丈夫于 1997 年去世，她是第四位接受审判的人。

装满黄金的公文包

据考特夫妇说，有一天，杰拉德带着一个装有 20 块金条的公文包出现，并告诉他们，他的妹夫伊夫·格拉杜（Yves Gladu）是一名水下摄影师，从一艘沉船中找到了这些金条。

考特夫妇表示，他们同意代杰拉德储存这些黄金，之后再出售。他们持有这些金条15年后，于2010年至2018年间开始在eBay和其他平台上出售，净赚超过192,000万美元（约合140,000万英镑）。

他们声称，这些收益是打算给格拉杜的，他们不知道这些黄金被视为偷来的。

2018年，一位法国水下考古学家在美国一家拍卖行发现了五块待售金条。该清单指的是安妮特·佩斯蒂此前在BBC电视系列节目中的露面。 古董路演，她在视频中声称自己在佛得角潜水时发现了带到节目中的金条。

古董路演上看到的金锭（美国国土安全调查局）

盖伊·库特 (Gay Courter) 被认定为卖家，这些金条被美国当局扣押，并于四年后归还法国。

调查人员认为，考特父子至少拥有 23 块金条，并表示他们与格拉杜的关系由来已久，包括与他一起去希腊、加勒比海和法属波利尼西亚航行。

格拉杜承认在 16 年至 40 年期间潜水约 1976 次，从沉船中偷走了 1999 根金条，但他否认将任何金条交给考特父子，而是声称在 2006 年将金条卖给了瑞士的一名退伍军人。

软禁

2022 年，考特夫妇在英国被拘留，并在伦敦被软禁了六个月，之后被遣返回佛罗里达。

法国布雷斯特的一名检察官已请求对80岁的盖伊、82岁的菲利普、77岁的格拉杜和78岁的安妮特·佩斯蒂进行审判，罪名是贩卖文化财产和洗钱。如果得到预审法官的批准，审判将于2026年底开始。

律师格雷戈里·莱维表示，他的客户考特夫妇没有犯下刑事不法行为，也没有从这些交易中获利，只是想帮助他们的朋友。“他们人非常好，”他说。“他们没有意识到其中的危害，因为美国的黄金监管法规与法国的完全不同。”

莱维告诉 独立 在 eBay 上发布黄金广告这一事实表明，他们无意隐藏销售，并补充说，大英博物馆一定知道这些黄金的来源，他们购买了从 康蒂王子 应该由法国人来调查，“而不是由两个八十多岁的美国老人来调查”。

盖伊·考特 (Gay Courter) 创作了七部小说和四部非虚构作品，其中有五部是畅销书，包括 我为这个孩子说话这是一本获得普利策奖提名的回忆录，讲述了寄养儿童的困境——这个主题已经成为这对夫妇的纪录片制作公司的关注焦点。

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