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澳大利亚潜水员发现二战荷兰潜艇残骸

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沉船的摄影测量视图（WreckSploration）
沉船的摄影测量视图（WreckSploration）

珀斯潜水队 WreckSploration 在西澳大利亚罗特尼斯岛附近 100 米深处发现了一艘拥有 38 年历史的荷兰皇家海军潜艇。

非线性最小二乘法 十一 该号于 1924 年 XNUMX 月下水，第二次世界大战期间在荷属东印度群岛服役，从爪哇泗水的基地巡逻现在的印度尼西亚海域。

这艘潜艇因英勇救出澳大利亚鱼雷艇 HMAS 的 13 名幸存者而特别令人难忘 亚拉 1942年XNUMX月，它被日本军舰击沉。

二战前印度尼西亚苏拉威西岛望加锡的 K XI
二战前印度尼西亚苏拉威西岛望加锡的 K XI
弗里曼特尔港干船坞中的潜艇（西澳大利亚博物馆）
弗里曼特尔港干船坞中的潜艇（西澳大利亚博物馆）

1946年退役 十一 在被拖往弗里曼特尔报废时沉没，后来被打捞和拆解，然后沉没。据记录，潜艇在水下约 80 米深处沉没，距离潜水员最终找到潜艇的地方约 16 公里。

指定垃圾场

这款 残骸探索 由安德鲁·奥克利 (Andrew Oakley) 领导的团队表示，在发现沉船之前，他们已经花了数月时间进行“细致的研究、先进的数据分析和技术潜水”，这是罗特尼斯岛船舶墓地项目的一部分。“墓地”是废弃船只和军用车辆的指定倾倒场。

HNLMS K XI 位于未知位置（西澳大利亚博物馆）
HNLMS K XI 位于未知位置（西澳大利亚博物馆）

研究人员与 西澳海事博物馆, 潜入西澳大利亚沉船 以及海事探索小组。

沉船位于罗特尼斯船墓地东南约 5 公里处，于元旦当天被潜水员潜入水中，但直到最近才宣布发现它。

首次在 K XI 号上潜水（David Jackson/西澳大利亚沉船潜水）
首次在 K XI 号上潜水（David Jackson/西澳大利亚沉船潜水）

潜水员奥克利、大卫·杰克逊和帕特里克·莫里森即将结束一天的工作时，“一个不寻常的雪茄形状的珊瑚礁图像出现在我们的视野中——这太不寻常了，我们只需快速潜入‘珊瑚礁’清空水箱，就可以回到坡道。”

据报道，这艘潜艇状况良好，虽然大部分结构已被埋没，但许多部件仍然可见，包括鱼雷发射管、舱口和已拆除的指挥塔的连接点。 

元旦探索潜水（大卫·杰克逊/西澳大利亚沉船潜水）
元旦探索潜水（大卫·杰克逊/西澳大利亚沉船潜水）

西澳大利亚博物馆将档案数据与基于“沉船探索”潜水员拍摄的约 3 张沉船图像的 6,000D 摄影测量模型进行比较，确认了这艘潜艇的身份。

“HNLMS 十一 “这是一个受保护的沉船遗址，具有重要的历史价值，是澳大利亚和荷兰盟军在二战期间合作的记录，”博物馆表示。根据 2 年英联邦水下文化遗产法，这艘沉船自动受到保护。

沉船的另一个视角（WreckSploration）
沉船的另一个视角（WreckSploration）

沉船摄影测量和记录的资金来自荷兰国家文化遗产服务局（RCE的澳大利亚外交部长表示，这一发现“不仅表明了荷兰和澳大利亚在二战期间的密切联系，也表明在保护和管理水下文化遗产方面，两国依然保持着紧密的联系”。

A 可下载的报告 有关沉船的相关信息可从西澳大利亚博物馆网站查阅。

也在 Divernet 上： 劫掠者摧毁第一艘盟军潜艇，击沉日本军舰, 沉没 80 年：又一架博福特轰炸机被追踪, 170 米深处发现悲惨的“努昂加”, 复仇女神号探测器解开澳大利亚沉船之谜

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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

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