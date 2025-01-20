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沉没 80 年：又一架博福特轰炸机被追踪

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博福特 A9-497 扫描图（澳大利亚水文办公室）
博福特 A9-497 扫描图（澳大利亚水文办公室）

近年来，几架在第二次世界大战中被击落的澳大利亚皇家空军布里斯托尔博福特轰炸机的残骸已被水下找到，但最新的一架是在澳大利亚北领地首府达尔文附近的帝汶海偶然发现的。

双引擎飞机 A9 497 据澳大利亚国防军称，该飞机在 1944 年的一次任务中迫降，但所有四名机组人员都在紧急降落中幸存下来，并于第二天获救（ADF中).

2020 年代的其他发现包括 A9 186，发现于 2020 年， A9 374 均于 2023 年底在巴布亚新几内亚加斯马塔附近建造。

澳大利亚皇家空军布里斯托尔博福特基地（澳大利亚国防军）
澳大利亚皇家空军布里斯托尔博福特基地（澳大利亚国防军）

完好无损 A9 497 沉船是由 澳大利亚水道测量局作为澳大利亚国防军的一部分，进行例行调查，尽管调查人员并不认为会在该地区发现任何飞机。 

他们获得的声纳图像非常详细，专家们能够确定飞机的类型、起飞位置以及着陆时的状况。驾驶舱内的油门、仪表和电缆以及发动机和螺旋桨都完好无损。机枪炮塔也仍旧在原处，指向左舷。 

澳大利亚皇家空军主要轰炸机

A9 497 曾隶属于澳大利亚皇家空军第一中队，驻扎在达尔文以南约 1 公里的古尔德。其任务包括保护澳大利亚北部海岸的护航队以及进攻现在的东帝汶的日本控制领土。

布里斯托尔战时海报
布里斯托尔战时海报

博福特号是布里斯托尔布伦海姆号的后继者，澳大利亚皇家空军青睐这款飞机，因为它具有远程能力，可用于巡逻其漫长的海岸线或飞到遥远的海上与入侵舰队交战，还具有投放炸弹或鱼雷的能力。

1941 年至 1944 年间，澳大利亚共生产了 10 架博福特轰炸机，使其成为太平洋战争中澳大利亚皇家空军的主要轰炸机。九个前线中队只驾驶博福特轰炸机，另外 XNUMX 个中队则与其他飞机一起驾驶。

国防部表示 A9 497 将在北领地的管理下保持水下不受干扰。其深度尚未披露。

布里斯托尔博福特 (Bristol Beaufort) 二战期间在墨尔本建造
第二次世界大战期间，墨尔本正在建造博福特号

寻找叔叔的飞机

海洋测量员海洋生态学在巴布亚新几内亚附近发现了之前失踪的两艘博福特号。潜水员前往 A9 186 来自第 100 中队的确认，并证实 1943 年随飞机坠毁的两名机组人员的遗体仍在机上。

第 100 中队还有 A9 374，该船也于 1943 年坠毁，去年 16 月由海洋生态专业潜水员识别。它被发现散落在 XNUMX 米深处，据说是一个具有挑战性的潜水点。

事实上，海洋生态学两次搜寻的都是在加斯马塔附近失踪的第三架澳大利亚皇家空军博福特轰炸机。海洋生态学的调查由海洋生态学家和慈善家安德鲁·福雷斯特博士资助，因为至今仍下落不明的飞机是由他的叔叔、飞行军官大卫·福雷斯特驾驶的。

也在 Divernet 上： 希腊潜水员在 60m 处发现德国空军飞机残骸, 潜水员通过无线电重现二战轰炸机残骸, 容克斯 Ju-88 轰炸机是爱琴海失事明星, 沉船潜水员向加拿大两侧的二战飞行员致敬

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