女性闯入新西兰和韩国海军潜水队

女性扫雷潜水员首次同时毕业加入新西兰和韩国海军

这两名女兵与新西兰皇家海军男兵一同参战（新西兰皇家海军) 的 HMNZS 马塔瓦 濒海作战部队的成员包括潜水员佩特拉·戴伊·哈钦森 (Petra Dye-Hutchinson) 和中尉贝瑟尼·沃德 (Bethany Ward)，他们与奥克兰德文波特海军基地的八名男性一起完成了国防潜水员课程。

为期五个月的训练涵盖军用潜水装备和技术、扫雷措施、水下维护和战损修复​​、爆破、爆炸物处理和搜索技术。

此前也有女性完成过该课程，但没有一位女性能够成为全职扫雷潜水员。

“沃德中尉和潜水员戴伊-哈钦森的成就意义重大，”新西兰皇家海军特雷弗·莱斯利中校表示 马塔瓦的指挥官。“但现在这两名潜水员的工作一切正常，他们正在接受巩固训练，并与他们的船员一起在新西兰皇家海军马塔塔瓦号上执行任务。”

28 岁的潜水员戴伊-哈钦森来自奥克兰，她于 2015 年加入陆军并成为一名应急响应人员，但在参加国防潜水员课程后转入海军。“我以前从未潜水过，但到了课程的一半时，我就爱上了潜水，”她说。

26 岁的沃德中尉来自英国普利茅斯，曾在皇家海军服役，后来与新西兰皇家海军交换，担任新西兰皇家海军护卫舰的值班员 Canterbury – 将一个德文波特基地换成另一个。

贝瑟尼·沃德中尉 中尉 Mun Hee-Woo (见下文) 潜水能手 Petra Dye-Hutchinson

“我从 16 岁起就想成为海军的潜水员，”她说。“我看到英国的潜水员训练，就问：‘女孩可以这样做吗？’他们回答说：‘是的，我们有女潜水员。’”

“我们每天工作时间很长，而且处境很不舒服。很多时候我们不知道接下来会发生什么，尤其是潮汐和天气变化。你真的必须顺应自然，但我喜欢这个行业的多变性。

“我喜欢这个社区，这里的人们都按照非常高的专业标准工作，日常工作内容丰富多样，而且对身体也是一种挑战。”

潜水健将戴伊·哈钦森说：“学习困难事物的最好之处在于，那一刻你会感觉自己像个孩子，然后突然间你恍然大悟，然后你就成功了。”

“尤其是在水下，当团队齐心协力解决问题时，一切就都迎刃而解了。然后，原本非常困难的事情就变成了习惯。”

在韩国取得突破

蒙中尉正在训练

与此同时，韩国海军海上救援部队 (SSU) 刚刚接纳了首位女性潜水员。由于担心该国生育率低，该国军方正积极寻求更广泛地部署女性，并于 2022 年放宽了之前的政策，允许女性加入潜艇船员队伍。

经过为期 12 周的强化训练课程，中尉（初级）文熙宇 (Mun Hee-woo) 刚刚与海南救援营的其他 63 名学生一起完成了进一步的资格课程，并成为一名深海潜艇调查员，被认为拥有执行水下救援任务所需的力量和技能。

“我有信心完成训练，”她告诉韩国媒体。“我想除非有人告诉他们，否则没人会知道我是女性，因为我剪短了头发。”

蒙中尉表示，年龄而不是性别增加了她面临的挑战——她今年 27 岁，比最年轻的同事大 XNUMX 岁，这让她发现在体能训练中快速恢复更加困难。

课程的前半部分集中于基本耐力和游泳能力，每天进行大约七个小时的实践训练，包括长达 9 公里的跑步和体操。

在第三和第四周，候选人需要在没有热保护的情况下在海中游泳 5.5 公里，再加上戴着脚蹼和面罩游泳 7.5 公里，以提高游泳耐力和海上生存技能，期间还要进行救援理论和练习。

Lt Jg Mun：挑战在于年龄，而不是性别

在课程的后半段，潜水员通过每天跑步 10 公里和进行体能锻炼来提高耐力，同时还要进行 RIB 操作和水肺训练。第 8 至第 11 周主要进行水肺潜水，潜水深度约为 40 米，此外还有呼吸技巧、紧急逃生、个人救助和搜索训练。

文中尉在大学主修体育和海洋研究，两年前加入海军，担任护航舰上的一名水手 大邱，当时是海军教育司令部的规划经理——但她一直梦想成为一名潜水员。今年 4 月，她申请了该课程。

她表示：“我很自豪能成为世界上海上救援能力最高的救援队的一员。我将始终努力保护公民和士兵的生命，并为海军救援行动的发展做出贡献。”

她的下一个挑战是为期 14 周的后续课程，其中包括使用水面供水系统潜水至 90 米。

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