参加 GO 潜水秀，赢取格林纳达双人游

想赢得加勒比海潜水天堂格林纳达的双人旅行吗？——好吧， GO潜水表演 本周末，你将有机会赢得这个超棒的奖品，而他们所要做的就是前往 PureGrenada展位（860） 和 Aquanauts 格林纳达展台 (410) 在活动中。

两个展位都将展示比赛二维码 - 扫描二维码即可有机会赢得这次精彩的旅行，并从 PureGrenada 和 Aquanauts Grenada 团队那里了解有关该岛、其人民和潜水的更多信息。幸运获奖者将在展会结束后一周内收到通知。

这份精美奖品由 纯净格林纳达, 真蓝湾精品度假酒店 和 Aquanauts 格林纳达 – 包括英国航空的经济舱往返航班、True Blue Bay Boutique Resort 七晚住宿（含早餐）以及 Aquanauts Grenada 的潜水套餐（第一位潜水员可获得免费的十次潜水套餐，第二位潜水员可获得十次潜水套餐 50% 的折扣）。

格林纳达有众多瀑布等着您观赏

参加 GO 潜水秀 7，赢取格林纳达双人游

格林纳达是加勒比海的潜水热点之一，拥有令人惊叹的海底风景、历史和文化。色彩缤纷的珊瑚礁、壮观的沉船、令人兴奋的漂流潜水和独特的水下雕塑公园——格林纳达、卡里亚库和小马提尼克岛应有尽有。这里有 50 多个引人入胜的水下奇观等待您去探索，难怪来自世界各地的不同水平的潜水员都会被这个岛屿吸引——这里是真正的潜水天堂！

参加 GO 潜水秀 8，赢取格林纳达双人游

True Blue Bay Boutique Resort 是一家位于圣乔治的四星级家庭友好型酒店。True Blue Bay 由 Fielden 家族拥有和经营，是寻求正宗格林纳达体验的客人的理想选择。这家酒店非常适合那些想要沉浸在格林纳达本身的人。这家充满活力且友好的精品度假村提供 70 间舒适且设计精美的客房。

参加 GO 潜水秀 9，赢取格林纳达双人游

与您的新 Aqua 家庭一起探索“加勒比海沉船之都”！Aquanauts Grenada 是一家家族经营的环保潜水店，专注于安全和难忘的体验。格林纳达拥有沉船、珊瑚礁和雕塑可供探索，真正为每位潜水员提供了乐趣。Aquanauts Grenada 提供免费的 30% Nitrox 以及 4:1 – 6:1 的潜水比例，以确保一流的潜水体验。

卡里亚库河沿岸“漂流世界”雕塑的一部分

注意： 不适用日期 – 30 年 8 月 2025 日至 6 月 13 日、2025 年 15 月 2025 日至 4 日以及 2026 年 25 月 XNUMX 日至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。不包括 – 租赁设备、额外潜水、升级和/或其他杂费。此优惠不适用于任何其他潜水套餐。XNUMX 岁以上的成年人可参加。奖品自抽奖之日起一年内有效。

Steve Backshall 是 GO 潜水秀的主角

GO 潜水表演

GO 潜水表演 – 唯一的消费者潜能 旅行 英国的演出——将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并保证带来一个充满互动、教育、启发和乐趣的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士，他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产，以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人，并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。所有演讲者的名单（包括时间安排）可在此处找到 点击这里.

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习、海洋生物区，以及 2025 年新增的与航海考古学会和他们的“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月的周末参加 GO 潜水秀，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 提供的为期一周的 Marsa Shagra 生态村之旅。

预售票现已发售！

立即购买一日票 £17.50 + 预订费，准备好迎接一次教育性、令人兴奋和鼓舞人心的体验！或者，两天内有这么多演讲者，加上所有互动展示和参展商可供参观，为什么不把它安排在周末，抢购一张两日票呢 £25 + 预订费？

演出周末，售票处的一日票售价为 25 英镑，因此请提前预订并节省一些钱！！

如果您与中心/俱乐部会员一起前来，还可以享受 10 人以上团体票价。

在 Go Diving Show 网站上预订门票.

和往常一样，门票价格包含免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！