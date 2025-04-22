维维安采石场成为水下博物馆的核心，年仅十岁的探险者也可以进入

北威尔士的维维安采石场多年来一直为潜水员所熟知，这里将成为水下博物馆的核心，展示该地区丰富的板岩开采历史，最重要的是，您甚至不需要具备资格即可参加 - 十岁以上的年轻人就可以参加，这使其成为该地区另一个适合家庭的体验。

该采石场位于埃里里（斯诺登尼亚）边缘，是庞大的迪诺维格板岩群的一部分，该群曾是世界第二大板岩矿。

维维安采石场 (Vivian Quarry) 已经拥有大量从黄金开采时代遗留下来的沉没遗迹，包括防爆棚、采矿卡车等，一台十吨重的绞车也被搬迁到采石场用于这项新事业。

Vivian Quarry 的潜水作业由 Phoenix Watersports 负责，该公司现已更名为 水肺景观，其所有者 Leanne 和 Clare Clowes 与 XPLOR 集团合作，该集团是一家咨询公司，其首席执行官拥有石油和天然气行业的背景。

凤凰水上运动公司此前已在2021年推出名为“水肺逃生”（Scuba Escape）的水下密室逃脱概念，该概念面向合格潜水员。届时，水下博物馆将推出一个全新版本，采用最先进的技术，让XNUMX岁及以上人士也能体验深海探险。

照片来源：Dave Philips/Phoenix Watersports