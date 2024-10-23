注定要被废弃的独特研究船 FLIP 已加入 DEEP

R/P FLIP（浮动仪器平台）是一艘先驱性研究船，由美国海军海军研究办公室和斯克里普斯海洋研究所运营了 50 多年，于 2023 年 XNUMX 月退役并被拖至墨西哥报废。

FLIP 即将被毁的消息传到了 DEEP 的创始人耳中，DEEP 是一家开发下一代水下人类栖息地的海底设计公司，48 小时内，一支队伍就紧急赶赴墨西哥，在 FLIP 被毁之前对其进行拦截。

“我们创始人的指示非常明确，”FLIP 的新任船长 Giulio Maresca 说道：“救救她。别忘了带走她。”

这个非凡的平台以其独特的设计而闻名，可以从水平位置“翻转”到垂直位置。这艘 108 米长的船能够从水平变为垂直，即使在波涛汹涌的海面上也能保持稳定，从而能够研究海洋现象，如声音传播、波浪动力学和海洋生物 开放水域.

FLIP 最初于 1962 年投入使用，在促进对海洋的科学认识方面发挥了至关重要的作用，特别是在声学和流体动力学领域，它对海洋学的贡献仍然十分重要，推动了数十年来海洋科学的开创性研究。

2023 年退役标志着这个标志性平台的一个时代的结束，它曾是创新海洋研究的象征。但直到现在才为世人所知的是，这并不是结束，她现在是加入 DEEP 探险的最新船只。

自被从废料场打捞上来后，这艘获救的平台从墨西哥出发，经巴拿马运河，横渡大西洋，到达地中海，在接下来的 12 到 18 个月内，它将在法国进行改装和现代化改造。

DEEP 首席执行官 Kristen Tertoole 表示：“FLIP 是一个标志性的研究平台——海事研究或工程界的每个人都知道她，许多人都有一两个关于她的战斗故事。我们非常自豪地宣布 FLIP 已抵达欧洲水域。

“FLIP 诞生于一个大胆的工程和对我们的未来和海洋充满乐观的时代，DEEP 也秉持这种精神并力求体现这种精神。我们的使命也许同样大胆：让人类能够在水下生活、工作和繁衍，从而让人类成为水生生物。

“FLIP 将在 DEEP 舰队中发挥关键作用，为海洋研究提供独一无二的平台，并能够作为我们扩展研究网络的一部分，支持 DEEP 的 Sentinel 栖息地部署。

“我们期待在 2026 年初宣布重新启动它，我很高兴地确认，许多海洋学和研究小组已经与我们取得联系，以确保能够进入。”

FLIP 的改装工作将在 MB92 进行，这是一家知名造船厂，在西班牙巴塞罗那和法国拉西奥塔均设有工厂。“MB92 以尖端技术、创新和可持续发展的承诺而闻名，这使它成为这个非常不寻常的项目的不二之选，”马雷斯卡说。

MB92 集团董事总经理 Rob Papworth 表示：“对 FLIP 进行全面现代化改造，以进一步加深我们对海洋的了解，这是我们的 DNA。MB92 非常自豪能够参与这一历史性项目。”

海军研究办公室的汤姆·德雷克博士评论道：“我很高兴 DEEP 决定振兴和现代化 R/P FLIP，这是一个独特的研究平台，多年来一直为 ONR 提供出色的服务。这项现代化举措将大大扩展她在海洋科学、观察和探索方面的能力，为这艘对我们的使命至关重要的船只注入新的活力。我们期待与 DEEP 密切合作，继续发扬美国海军在 FLIP 运营方面的卓越传统。”

拍照 图片来源：加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所