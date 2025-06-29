拉脱维亚和泽西岛的海底炸弹

作为代号为“波罗的海行动”（BALTOPS）25 的演习的一部分，美国海军爆炸物处理（EOD）技术人员一直与拉脱维亚海军潜水部队的同行合作，清理沉船上未爆炸的炮弹。

他们的任务是找到、转移并安全处置二战时期沉没的德国货船上的危险历史军械 伊尔默瑙 利耶帕亚港附近。

波罗的海的沉积物移动、腐蚀和洋流变化增加了贝壳移动或暴露的风险，威胁着港口运营、商业开发和潜水活动。

水下爆炸（美国海军/PO2 Jackson Adkins）

这些美国专家来自驻扎在西班牙罗塔的美国海军欧洲-非洲远征军第 8 爆炸物处理机动部队 (EODMU)，他们与拉脱维亚海军 EOD 潜水员合作，通过控制水下爆炸处理了 50 多枚弹药。

许多贝壳位于沉船破损的船体附近，或散落在船体周围。在为期两周的合作中，团队还拆除了不需要的水下结构，并协助建造了船台。

潜水队（美国海军/PO2 Jackson Adkins）

巴尔托普 25 此次演习汇集了 16 个北约国家和伙伴国家、40 艘舰艇、25 架飞机和 9,000 名人员，在波罗的海地区进行为期两周的强化综合训练。

炸弹舱

与此同时，在海峡群岛，一名休闲潜水员报告说，他在泽西岛的布利湾看到了一枚未爆炸的二战炸弹，英国皇家海军排雷潜水员于 2 月 21 日赶赴现场消除威胁。

来自 布拉沃中队 找到了“高爆弹丸”，并将其移至安全地点处置。

Bravo 中队 EOD 潜水员与泽西岛副总督 Jerry Kyd 爵士（政府大楼）

与美国和拉脱维亚的爆炸物处理专家一样，在接下来的几天里，他们还协助清除了泽西岛港口当局在水文调查中发现的几个“水下障碍物”。

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