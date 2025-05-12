太阳镜制造商助力 PADI AWARE 基金会

培训机构 PADI 与 Costa 太阳镜公司携手合作，双方表示此举源于“对探索和海洋保护的共同热情”。这家眼镜制造商承诺支持 PADI意识基金会 通过一笔未公开的捐款。

Costa品牌总监杰德·拉金表示：“PADI和Costa长期以来共同致力于保护我们的蓝色星球——但携手合作，我们可以做得更多。我们很荣幸能与PADI合作，共同推动有意义的行动，并激励新一波海洋倡导者。”

PADI 环境与可持续发展高级总监凯蒂汤普森 (Katie Thompson) 表示：“通过此次合作，PADI 加入了 20 多个拥有相同使命的保护联盟和 2,400 多名科斯塔专业人士的行列，这使我们能够加大努力。”

太阳镜制造商 Costa 与 PADI 建立合作关系

佛罗里达州 滨 （正式名称为 Costa Del Mar）成立于 1983 年，自称是第一家生产增色全偏光玻璃太阳镜片的制造商。

2015 年，该公司推出了一项名为 踢塑料 致力于解决一次性塑料污染水道的问题。据报道，在过去的几年里，这项举措已回收了45吨镜片，并减少了3万个塑料瓶。

该公司推出了一种纸质材料来替代一次性塑料袋，并每年将半吨废弃渔网重新利用，打造其Untangled眼镜系列。Costa的太阳镜系列价格从100英镑到300英镑不等。

PADI 的反垃圾潜水 该项目让潜水员清除水下垃圾，同时收集数据以协助全球保护工作——这为世界上最大的海洋研究公民科学运动奠定了基础。

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