SSI 任命 9 名潜水员来传播这一消息

私人教练 SSI（国际水肺潜水学校）机构推出了自己的“全球大使”计划，其中包括九名代表水肺潜水、自由潜水、扩展范围和其他专业领域“专业知识的巅峰”的潜水员。

SSI 表示，该计划已成功试行一年，首批大使和巡回潜水专业人士 安迪·克罗斯， 丈夫 亚当·摩尔 和 玛拉·托莫鲁格，他们正在进行一个他们称之为 地球边缘探险.

据说，该组织最初只有六人，一年来已经走访了大约 30 个国家，分享“致力于保护脆弱水下生态系统”的个人和社区的故事，并与其他潜在大使取得联系。

亚当·摩尔 (Adam Moore)、安迪·克罗斯 (Andi Cross) 和玛拉·托马鲁格 (Marla

“过去一年，我们很荣幸能够代表 SSI 并结识世界各地杰出的潜水员，”探险队队长安迪·克罗斯说道。“现在是时候介绍更多致力于这项事业的杰出人士了。”

2023年 SSI 任命 Cross 成为其首个“大使合作伙伴”，而这距离她成为 SSI 成员仅过去四个月 潜水长. 她在谈到新加入的团队时说道：“我们非常高兴能与这些专业人士合作，SSI 的努力将他们聚集在一起，以帮助打造世界上最优秀的专业人士。”

Naw Ruth（来自印度）

该计划的目的是通过强调 SSI 提供的水下活动范围来鼓励潜在的潜水员参加 SSI 的培训 潜水中心并激励现有潜水员不断扩展知识并晋升至专业水平。它还旨在扩大 SSI 的 蓝海 保护倡议。

特 测试 该机构将其九位大使描述为新兴影响者、专业级潜水员和故事讲述者，根据其对潜水、海洋保护和社区建设最佳实践的奉献精神而选出。

Adam Janikowski 来自香港

来自加拿大的 Amanda Horn

与 Cross、Moore 和 Tomorug 一起的还有 阿曼达·霍恩 （加拿大）， 亚当·贾尼科夫斯基 （香港）， 米兰达·鲍曼 （墨西哥）， 戈尔什德·德拉瓦托贝巴尔 （伊朗/澳大利亚） 不，露丝 （印度）和 马可·曼奇尼 （意大利）。

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