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RAID 填补氮氧混合气和减压缺失环节

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RAID 减压潜水员

Dive RAID International 推出了两门新课程，旨在弥补其技术项目和休闲项目之间的差距——Nitrox Plus 和 Decompression Diver。

突袭 氮氧混合气 RAID 表示，该课程专为希望延长水下时间并深入了解技术潜水但又不想在新装备上投入大量资金的休闲潜水员而设计。课程涉及使用两个气瓶（单级加级）来提供安全额外的气体，直至 40 米的休闲极限，并学习最有效的设置和使用方法。

该课程重点介绍使用氮氧混合气进行潜水，最大安全停留时间为 10 分钟，并结合了保守的梯度系数。

减压潜水员 旨在作为分阶段减压潜水的“软入门”，使用侧挂或双挂，允许使用三个气瓶潜水至 40 米，两个气瓶携带底部气体，一个气瓶携带含氧量在 50% 至 100% 之间的减压气体。该课程可与 RAID 侧挂或双挂训练相结合。

学员必须是 18 岁或以上的经验丰富的开放水域潜水员，在水下潜水 30/25 小时或以上，使用深水、氮氧混合气（或氮氧混合气 Plus）和 Explorer 30 或 Advanced 35 专长。RAID Deco 40 或更高级别的教练可以指导该课程。 

学员需完成至少一次平静水域潜水和至少四次开放水域训练潜水，潜水时间至少为三小时。其中一次或多次必须是减压潜水。

免费应急响应证书

与此同时，对于它的训练师来说， 的RAID 如果他们在 2025 年 XNUMX 月底之前申请，将提供免费的急救教练和氧气供应商教练认证。

该机构表示，其目标是“在世界各地的每个潜水点，都配备训练有素的急救和氧气提供者”，从而使潜水“更安全”。 

到 2025 年底，所有 RAID 领导专业人士都将同时获得这两项认证。对于尚未获得这些认证的现有 RAID 讲师，我们将在 50 月底之前免费提供这些学分，之后候选人将需要为每人支付相当于 XNUMX 美元的费用。 

也在 Divernet 上： “成为最好的朋友！”说突袭, RAID SCUBA 教练受邀体验自由潜水, RAID 课程指导 OC 潜水员深度可达 100M

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