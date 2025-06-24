PADI 与新型潜水拖网渔具制造商合作

为了促进新潜水员的招募，培训机构 PADI 已与潜水设备制造商 Fourth Element 联手， Garmin公司、Shearwater、Suunto 和 TUSA 发起潜水员推荐活动。

他们的“推荐朋友”计划鼓励现有的潜水员招募朋友和家人作为他们的新潜水伙伴，并通过潜水装备和加勒比海潜水之旅作为奖励。

根据 PADI Worldwide 对新认证潜水员的调查，口碑仍然是他们最大的动力，52% 的人表示朋友或家人是他们决定接受培训的关键影响因素。

（托比亚斯·弗里德里希 / PADI）

“当我们发现自己对潜水和海洋的热爱时，大多数人都想与他人分享——我想我们就是这样的，” 第四元素“这对于 Fourth Element 来说是一个很好的方式，可以参与发展一个志同道合的海洋探险者社区，并保护我们未来的游乐场。”

怎么运行的

PADI 表示，推荐人和被推荐人每月都有机会赢取一系列品牌潜水装备。PADI 潜水员只需登录账户，向亲朋好友发送推荐链接，即可在推荐人报名参加开放水域潜水员在线学习课程时，享受 PADI 继续教育在线学习课程 20% 的折扣。

每推荐一个人，他们还可以获得一次参加每月潜水装备抽奖的机会。

被推荐的人在激活链接时可享受 PADI OWD 电子学习 20% 的折扣，并获得一次参加每月抽奖的机会，并有资格推荐其他人以获得更多参赛机会。

(PADI)

所有推荐朋友的潜水员都将自动进入大奖赛，2025 年推荐最多新 PADI 潜水员的人将赢得前往任何 圣卢西亚凉鞋 他们选择的财产。

鼓励 PADI 会员访问 PADI Pros 博客，了解如何将新的推荐计划纳入他们的业务中。 了解更多 关于 PADI 的推荐朋友活动。

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