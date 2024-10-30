“One Dive Family” 以 SDI 为旗帜

总部位于佛罗里达州的国际培训公司（IT）决定整合其潜水员培训品牌，将其各个机构纳入一个统一的品牌——SDI（国际水肺潜水组织）。

其所谓的“一个潜水家庭”将高级服务 TDI (国际技术潜水协会)、ERDI (国际紧急反应潜水协会) 和 PFI (国际性能自由潜水协会) 结合在一起，将技术潜水、救援潜水、自由潜水与 SDI 本身的休闲潜水服务结合起来。

IT 首席执行官 Brian Carney 表示：“自 1994 年以来，TDI 一直为技术潜水的安全和创新树立标准。TDI 的传统是 SDI 和我们的 One Dive Family 建立的基础，确保所有潜水员都能获得数十年来我们一直秉承的高质量培训和支持。”

IT 表示，将品牌统一到 SDI 旗下“使我们能够更好地传达我们的共同价值观，并为全球潜水员提供简化、有凝聚力的体验”。

SDI 是 在1998中形成 从入门级开始为休闲潜水员提供培训。TDI、ERDI 和 PFI 继续作为子品牌，保持其专业重点。

IT 首席运营官 Stephanie Miele 表示：“One Dive Family 活动庆祝了我们自 1994 年以来所坚持的一切。作为一家拥有全球专业人士和潜水员网络的家族企业，这种统一使我们能够清楚地表达我们的宗旨和价值观。

“下 SDI，我们将继续作为一个全球多元化的潜水员大家庭发挥领导作用，努力促进包容性，帮助更多人带着自信和持久的敬畏之心安全地探索水下世界。”