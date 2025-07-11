杂志订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

潜水行业研究结束后，PADI 给予高度评价

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
与 PADI 击掌庆祝

PADI 的全球会员在收入、生产力和品牌忠诚度方面超越竞争对手——这是独立研究机构波士顿咨询集团 (BCG) 进行的 2025 年潜水行业研究的结论。 

该协会拥有128,000万名潜水专业人士和6,600家潜水中心。BCG表示，其研究表明，与PADI的合作能够带来真正的业务增长。PADI在消费者信任度方面位居行业领先地位，其净推荐值（NPS）在所有潜水培训机构中最高。 

NPS 衡量的是客户向亲朋好友推荐公司产品或服务的意愿。BCG 的调查结果与 PADI 自身的研究结果一致，该研究显示，91% 的 PADI 开放水域潜水员新手会推荐该品牌。

报告显示，186,000 年 PADI 专属潜水商店的收入比非 PADI 潜水中心多 137,000 美元（2024 英镑），生产率也高出 15-20%。

PADI 全球首席品牌及会员官 Kristin Valette Wirth 表示：“这些发现证实了 PADI 品牌及其培训和营销计划有助于潜水中心蓬勃发展。成为 PADI 会员是一项有利可图的商业策略。” 

“通过全球意识、一流的培训和无与伦比的商业和营销工具，PADI 组织不仅帮助会员取得成功，还帮助他们在市场中占据领先地位。”

PADI 已颁发超过 30 万份认证证书
PADI 已颁发超过 30 万份认证证书

该培训机构目前提供 94 种语言的 27 门课程，并表示已颁发了超过 60 万份证书，2026 年将迎来其成立 30 周年。

研究发现，PADI 的媒体曝光度是其他潜水培训机构的 21 倍，全球影响力高达 90%，社交媒体粉丝量是其最接近竞争对手的 3.6 倍，网站流量更是其最接近竞争对手的 75 倍。Wirth 表示，正因如此，XNUMX% 的新潜水员在开始培训之前就认识 PADI。

BCG 研究发现，PADI 会员通过 PADI Adventures、PADI Club、推荐朋友挑战等工具和促销活动获得了更高的收入，工作效率更高，并且受益于客户参与度的提升， 大师级潜水员挑战赛.

PADI的 还声称已帮助动员了 70 多万名海洋火炬手，提供了 6 多万美元的保护补助金，推动了 350,000 多项地方倡议，并倡导 2,700 多个潜水地点获得海洋保护区地位。

联合国教科文组织支持DAN/PADI项目

PADI 潜水员正在进行珊瑚礁调查
PADI 潜水员正在进行珊瑚礁调查

PADI 的其他新闻包括，该机构的海洋素养项目与潜水员警报网络 () 已被正式认定为“海洋十年行动” 联合国教科文组织的政府间海洋学委员会。

该项目与另一项“全民海洋素养”计划一起，成为联合国可持续发展海洋科学十年（2021-2030 年）的一部分。

DAN.PADI 海洋素养项目是一项国际教育倡议，旨在提高年轻一代的海洋意识，并帮助他们成为海洋守护者。该项目旨在通过电子学习、科学研究和故事讲述等形式，让海洋知识更容易理解、更引人入胜。 

该项目以DAN欧洲与大学教授和海洋科学研究人员合作开发的内容为特色。该项目以意大利PADI协会发起的“海洋学校”（Scuola D'Amare）项目为基础，并已为学校、潜水中心和青年项目提供英语和意大利语版本的DAN和PADI教练使用。

该项目旨在鼓励年轻一代成为海洋的守护者
该项目旨在鼓励年轻一代成为海洋的守护者

据称，自2019年以来，该项目已向80,000万多名学生介绍了地中海的各个方面。四个核心学习模块涵盖公民科学、塑料污染、气候变化和水下考古。 

PADI 表示，联合国教科文组织的认可将使海洋素养项目能够扩大并涵盖所有年龄、背景和民族的人们的海洋教育。 点击此处访问该程序。

也在 Divernet 上： PADI 与新型潜水拖网渔具制造商合作, PADI 大师挑战赛：斐济潜水之旅面临挑战, 潜水员是否会因为我们微弱的手势而错过任何机会？, 英国水肺教练荣获救援奖

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
更新的 Gear Affiliate：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Heyo！ 我一直在学习侧挂，但很难找到一个关于如何装配水箱的清晰例子。 我知道培训中会涉及这些内容，但我需要知道上课前要准备什么，我附近没有好的侧挂商店。 你能展示一下侧挂式气罐和减压/阶段式气罐是如何装配的吗？ 请访问我们的网站以获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要附属链接 🔗 获得 15% 的国际 eSIM 优惠折扣！ 使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞真可惜。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ 关于《Scuba Diver》杂志。 欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！ 我们对与水下世界相关的一切都充满热情。 作为在欧洲、澳大利亚和新西兰以及北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。 无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始水下之旅，我们的内容旨在让您了解最新信息、获得启发并为下一次潜水做好准备。 与我们一起进入、探索并保持与水肺潜水世界的联系！ 加入我们，不再错过任何冒险！ 如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水吗？ 立即订阅潜水旅行提示、装备评论、水肺建议、史诗般的潜水、潜水新闻和水下故事！

@jaketarren
#askmark 嘿！我一直在学习侧挂，但一直找不到一个清晰的安装气瓶的例子。我知道培训课上会讲到，但我上课前得知道要准备些什么，我附近没有合适的侧挂店。

你能展示一下侧挂式气罐和减压/阶段式气罐是如何装配的吗？

请访问我们的网站获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/

✅ 值得关注的重要联盟链接

🔗 国际 eSIM 卡享 15% 优惠！使用优惠码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在这里购买潜水装备：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受欢迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 与我们保持联系。

脸书：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主题：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

网站：https://divernet.com/
网站：https://godivingshow.com/
网站：https://rorkmedia.com/

📩 业务​​咨询：info@scubadivermag.com

=============================

🎬为您推荐的视频：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 关于《Scuba Diver》杂志。

欢迎阅读《潜水员》杂志！我们对一切与水下世界相关的事物都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的潜水资讯，从精彩绝伦的潜水胜地、真诚可靠的装备评测，到专家建议、精彩新闻以及鼓舞人心的水下故事。

无论您是经验丰富的潜水员，还是刚刚开启水下探险之旅，我们的内容都能让您随时掌握最新资讯、激发灵感，并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索水肺潜水的世界，并保持联系！加入我们，不错过任何冒险！

如有业务咨询，请使用以下联系信息：

📩邮箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

如何安装侧挂式气瓶？

更新的装备联盟：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark 如何在双缸或单缸潜水器上安装闪光灯，以便我的潜伴即使在能见度低或夜间也能看到/找到我？这类潜水器上的典型挂绳总是会让灯光向下垂，遮挡光线。请访问我们的网站，了解更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要联盟链接 🔗 国际 eSIM 优惠 15% 折扣！使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞欢迎。https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 与我们保持联系。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== ✅ 关于《水肺潜水员》杂志。欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！我们对与水下世界相关的一切都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始您的水下旅程，我们的内容旨在让您随时了解最新信息、获得灵感并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索并与水肺潜水世界保持联系！加入我们，不要错过任何冒险！如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@martink72
#askmark 如何在双筒或单筒潜水器上安装闪光灯，以便我的伙伴即使在能见度低或夜间也能看到/找到我？这类潜水器上的普通挂绳总是会把闪光灯往下拉，遮挡住。
请访问我们的网站获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/

✅ 值得关注的重要联盟链接

🔗 国际 eSIM 卡享 15% 优惠！使用优惠码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在这里购买潜水装备：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受欢迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 与我们保持联系。

脸书：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主题：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

网站：https://divernet.com/
网站：https://godivingshow.com/
网站：https://rorkmedia.com/

📩 业务​​咨询：info@scubadivermag.com

=============================

🎬为您推荐的视频：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 关于《Scuba Diver》杂志。

欢迎阅读《潜水员》杂志！我们对一切与水下世界相关的事物都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的潜水资讯，从精彩绝伦的潜水胜地、真诚可靠的装备评测，到专家建议、精彩新闻以及鼓舞人心的水下故事。

无论您是经验丰富的潜水员，还是刚刚开启水下探险之旅，我们的内容都能让您随时掌握最新资讯、激发灵感，并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索水肺潜水的世界，并保持联系！加入我们，不错过任何冒险！

如有业务咨询，请使用以下联系信息：

📩邮箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

如何将闪光灯安装在自己身上，以便我的潜伴能看到我？#askmark #scubadiving

更新的装备 附属机构：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 查看瓦卡托比潜水度假村：https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver 国际 eSIM 优惠 15% 折扣 使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 我们品牌内的广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

访问瓦卡托比度假村网站：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#水肺 #scubadiving #scubadiver

国际 eSIM 优惠 15% 使用代码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

这是有史以来最好的潜水中心吗？W\@wakatobidiveresort

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。
订阅
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
干草堆: 英国 100 次最佳沉船潜水
罗恩: 虎鲸邀请人类共进午餐并分享按摩
特里小姐: 跨洲跳水运动员打破纪录，比原纪录提前一周
肖恩·莫兰: DAN 对失败的回应
罗伯特·沃茨: 跨洲跳水运动员打破纪录，比原纪录提前一周
最新资讯
潜水行业研究结束后，PADI 给予高度评价 潜水行业研究结束后，PADI 给予高度评价
自由潜水节即将在康沃尔拉开帷幕 自由潜水节即将在康沃尔拉开帷幕
所罗门群岛发现标志性二战巡洋舰船头 所罗门群岛发现标志性二战巡洋舰船头
巴哈马警方在快艇肇事逃逸后逮捕两名 巴哈马警方在快艇肇事逃逸后逮捕两名 
英国海马被一群暴徒围攻 英国海马被一群暴徒围攻
英国水肺教练荣获救援奖 英国水肺教练荣获救援奖 
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads TikTok
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads TikTok
版权所有2025年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅