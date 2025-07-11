潜水行业研究结束后，PADI 给予高度评价

PADI 的全球会员在收入、生产力和品牌忠诚度方面超越竞争对手——这是独立研究机构波士顿咨询集团 (BCG) 进行的 2025 年潜水行业研究的结论。

该协会拥有128,000万名潜水专业人士和6,600家潜水中心。BCG表示，其研究表明，与PADI的合作能够带来真正的业务增长。PADI在消费者信任度方面位居行业领先地位，其净推荐值（NPS）在所有潜水培训机构中最高。

NPS 衡量的是客户向亲朋好友推荐公司产品或服务的意愿。BCG 的调查结果与 PADI 自身的研究结果一致，该研究显示，91% 的 PADI 开放水域潜水员新手会推荐该品牌。

报告显示，186,000 年 PADI 专属潜水商店的收入比非 PADI 潜水中心多 137,000 美元（2024 英镑），生产率也高出 15-20%。

PADI 全球首席品牌及会员官 Kristin Valette Wirth 表示：“这些发现证实了 PADI 品牌及其培训和营销计划有助于潜水中心蓬勃发展。成为 PADI 会员是一项有利可图的商业策略。”

“通过全球意识、一流的培训和无与伦比的商业和营销工具，PADI 组织不仅帮助会员取得成功，还帮助他们在市场中占据领先地位。”

PADI 已颁发超过 30 万份认证证书

该培训机构目前提供 94 种语言的 27 门课程，并表示已颁发了超过 60 万份证书，2026 年将迎来其成立 30 周年。

研究发现，PADI 的媒体曝光度是其他潜水培训机构的 21 倍，全球影响力高达 90%，社交媒体粉丝量是其最接近竞争对手的 3.6 倍，网站流量更是其最接近竞争对手的 75 倍。Wirth 表示，正因如此，XNUMX% 的新潜水员在开始培训之前就认识 PADI。

BCG 研究发现，PADI 会员通过 PADI Adventures、PADI Club、推荐朋友挑战等工具和促销活动获得了更高的收入，工作效率更高，并且受益于客户参与度的提升， 大师级潜水员挑战赛.

PADI的 还声称已帮助动员了 70 多万名海洋火炬手，提供了 6 多万美元的保护补助金，推动了 350,000 多项地方倡议，并倡导 2,700 多个潜水地点获得海洋保护区地位。

联合国教科文组织支持DAN/PADI项目

PADI 潜水员正在进行珊瑚礁调查

PADI 的其他新闻包括，该机构的海洋素养项目与潜水员警报网络 (丹) 已被正式认定为“海洋十年行动” 联合国教科文组织的政府间海洋学委员会。

该项目与另一项“全民海洋素养”计划一起，成为联合国可持续发展海洋科学十年（2021-2030 年）的一部分。

DAN.PADI 海洋素养项目是一项国际教育倡议，旨在提高年轻一代的海洋意识，并帮助他们成为海洋守护者。该项目旨在通过电子学习、科学研究和故事讲述等形式，让海洋知识更容易理解、更引人入胜。

该项目以DAN欧洲与大学教授和海洋科学研究人员合作开发的内容为特色。该项目以意大利PADI协会发起的“海洋学校”（Scuola D'Amare）项目为基础，并已为学校、潜水中心和青年项目提供英语和意大利语版本的DAN和PADI教练使用。

该项目旨在鼓励年轻一代成为海洋的守护者

据称，自2019年以来，该项目已向80,000万多名学生介绍了地中海的各个方面。四个核心学习模块涵盖公民科学、塑料污染、气候变化和水下考古。

PADI 表示，联合国教科文组织的认可将使海洋素养项目能够扩大并涵盖所有年龄、背景和民族的人们的海洋教育。 点击此处访问该程序。

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