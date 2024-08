格兰特扩大了马恩岛潜水俱乐部的培训范围

马恩岛历史最悠久的潜水俱乐部获得了一笔彩票资助,以使其能够培训更多的新潜水员,并且希望降低其招募的潜水员的年龄范围。

俱乐部主席利·莫里斯 (Leigh Morris) 表示:“看到越来越多的年轻人想要学习潜水,这真是太好了。”莫里斯是该俱乐部的资助申请的起草者,该申请刚刚获得马恩岛彩票信托基金的批准。

马恩岛潜水俱乐部 (免疫学与免疫学学会), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool 训练 to eight young people over the next two winters.

莫里斯告诉记者:“我们的目标是培训年轻人获得海洋潜水员资格,我们有两名学员刚刚开始学习。” 网际网路额外的现金将涵盖提供合适尺寸的潜水装备以及为额外课程租用泳池设施的费用。

IOMSAC 也是英国最古老的潜水俱乐部分支机构之一(BSAC 76),由现已关闭的 Port Erin 海洋野外研究站的工作人员于 1959 年创立。莫里斯说,马恩岛是英国皇家属地,也是“世界上唯一一个被联合国教科文组织列为生物圈的国家”。

该俱乐部目前有大约 50 名会员,其中包括大约十几名学员。俱乐部每周都会进行潜水,具体取决于天气情况,俱乐部有两艘 RIB,分别存放在岛的不同一侧,以方便灵活安排时间。不过,会员也可以使用马恩岛唯一一家潜水店 Discover Diving 经营的硬式船。

泳池 训练 is carried out at King William’s College and open-water 训练 mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life 摄影 opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

莫里斯为马恩岛野生动物信托基金工作,俱乐部秘书劳拉·豪博士、该信托基金的海洋官员和 IoM 也是如此 海搜索 co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National 讲师.

除了岛上的海洋生物景点外, 联合国教科文组织生物圈 俱乐部拥有不同深度的沉船,并拥有“不列颠群岛最具历史意义的沉船之一”——HM 单桅帆船赛马该船于1822年沉没,200年后才被俱乐部重新发现。

去年,沉船上发现了三门大炮。“我们定期潜入该地点,每次潜入都能发现新文物,”莫里斯说。应外界要求,这个积极主动的俱乐部的下一个项目是集中潜入道格拉斯灯塔周围,寻找其丢失的历史灯具。

