PADI 大师挑战赛：斐济潜水之旅面临挑战

PADI 已启动 2025 年名仕潜水员挑战赛，旨在激励世界各地的潜水员通过获得自己的 MSD 等级来“攀登休闲水肺潜水的巅峰”。据该培训机构称，这意味着加入一个只有不到 2% 的潜水员能够进入的精英圈子。

PADI 全球首席品牌及会员官 Kristin Valette Wirth 表示：“PADI 名仕潜水员 (Master Scuba Diver) 等级被认为是休闲潜水的‘黑带’。我们鼓励潜水员继续深造，成为自信且准备充分的潜水员。” 潜水员准备好 去世界各地寻求冒险并拯救海洋。”

挑战赛将持续到 10 月底，参赛者将有机会参加抽奖，赢取由斐济旅游局赞助的斐济潜水之旅。

斐济之旅即将开启（PADI）

奖品包括两晚往返机票、六晚住宿以及在PADI潜水度假村Paradise Taveuni的四天潜水体验。两名亚军将分别获得自选的PADI休闲电子学习课程。

作为PADI推荐计划的延续，本次抽奖面向所有在比赛期间努力获得MSD等级的学员开放。MSD等级的参赛者必须完成开放水域、进阶开放水域和救援潜水员课程以及五项专长课程，并拥有50次潜水记录。

正在接受培训 (PADI)

参与者成员 谁在这里注册 并回答“你为什么想成为一名 PADI 名仕潜水员？”的问题，并根据他们一路走来的成就获得抽奖资格。

MSD 本身可获得 10 次参赛机会；救援潜水员和俱乐部会员各可获得 XNUMX 次参赛机会；AOWD 可获得 XNUMX 次参赛机会；专业潜水员和购买认证卡各可获得 XNUMX 次参赛机会；OWD 和参加拯救海洋承诺活动各可获得 XNUMX 次参赛机会。

PADI 专业会员受邀参加他们自己版本的比赛，那些在其所在地区与其学生一起逐年展示出最多 MSD 评级增长的会员将获得免费的 2026 年 PADI 会员资格。

挑战详情 可以在 PADI Worldwide 网站上找到。

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