BSAC 推出探险潜水员课程

英国潜水俱乐部 (BSAC) 通过在潜水本身中添加两个电子学习模块，为潜在新会员推出了一种增强型试潜体验。

作为“更全面的水肺潜水体验者”，该公司表示，Adventure Diver 是其分支机构和潜水中心为热衷尝试潜水的人士提供快速通道，让他们能够参加 Discovery Diver 或 Ocean Diver 计划。

完成两个理论模块，即“探索入门”和“海洋潜水员及适应水下世界”，意味着这些将计入学员的正式 BSAC 测试 如果他们决定在 12 个月内取得进展。

他们还可以获得一年的 BSAC 会员资格和 数字 订阅 致会员们 杂志 作为冒险潜水员套餐的一部分。

（谢默斯·柯比/BSAC）

探险潜水员可以选择继续他们的 测试 使用探索潜水员或海洋潜水员补充包，完成后，他们将获得潜水资格。

“这是一个多功能的入门课程，可供 BSAC 俱乐部和中心使用，以帮助提高尝试潜水员到学员的转化率，”潜水和培训主管说。 测试 索菲·赫普斯顿斯托尔 (Sophie Hepstonstall)。

“得益于其模块化格式，Adventure Diver 也是吸引青少年团体（如童子军或少年军）参与 BSAC 潜水员的绝佳方式 测试 并将下一代潜水员带入俱乐部。”

探险潜水员 对 10 岁以上的任何人开放，费用为 60 英镑。

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