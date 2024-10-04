BSAC 推出探险潜水员课程

英国潜水俱乐部 (BSAC) 通过在潜水本身中添加两个电子学习模块，为潜在新会员推出了一种增强型试潜体验。
作为“更全面的水肺潜水体验者”，该公司表示，Adventure Diver 是其分支机构和潜水中心为热衷尝试潜水的人士提供快速通道，让他们能够参加 Discovery Diver 或 Ocean Diver 计划。
完成两个理论模块，即“探索入门”和“海洋潜水员及适应水下世界”，意味着这些将计入学员的正式 BSAC 测试 如果他们决定在 12 个月内取得进展。
他们还可以获得一年的 BSAC 会员资格和 数字 订阅 致会员们 杂志 作为冒险潜水员套餐的一部分。
探险潜水员可以选择继续他们的 测试 使用探索潜水员或海洋潜水员补充包，完成后，他们将获得潜水资格。
“这是一个多功能的入门课程，可供 BSAC 俱乐部和中心使用，以帮助提高尝试潜水员到学员的转化率，”潜水和培训主管说。 测试 索菲·赫普斯顿斯托尔 (Sophie Hepstonstall)。
“得益于其模块化格式，Adventure Diver 也是吸引青少年团体（如童子军或少年军）参与 BSAC 潜水员的绝佳方式 测试 并将下一代潜水员带入俱乐部。”
探险潜水员 对 10 岁以上的任何人开放，费用为 60 英镑。
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