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下一代在线潜水日志

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潜水日志

虽然有些人仍然满足于打破老式的纸质潜水日志，在潜水后坐下来记录他们最后一次潜水的细节，但越来越多的潜水员开始转向更先进、更具互动性的方法来记录他们的潜水——以及来自 www.divelogs.com 拥有众多创新功能。

在线潜水日志第 3 版完全集成到广泛的潜水地点世界地图数据库中，使用户能够轻松追踪他们的设备、潜水和旅行 - 并且所有数据均基于在线，您只需登录即可从世界任何地方访问您的数据。

这款易于使用的产品旨在在智能手机和大型台式电脑上运行，其核心是先进的、完全可编辑的网格式潜水日志，它从一开始就旨在节省您的时间和精力，并提高数据输入效率。它结合了高级自定义过滤和同时跨多个潜水的复制粘贴编辑功能，就像 Excel 一样。

潜水日志不仅仅是一份简单的潜水记录。它包含许多创新功能，例如可以从广泛的地点库中搜索潜水地点、访问 DiveLogs 的高级鱼类 ID 数据库或管理您使用的设备。

在线潜水日志可以从多种不同的文件格式和应用程序导入，并且您可以以标准 UDDF 文件格式导出所有数据。

潜水日志
网格编辑，与 Excel 非常相似

DiveLogs 的 Mike Fenney 表示：“我们花费了这么多时间、金钱和精力去潜水！在线潜水日志是一个真正的机会，可以让我们超越基本的潜水时间、地点和内容。它应该不仅仅是一个记录——它应该帮助我们在记忆中重温那些潜水，了解我们如何（并且已经！）改进的宏观趋势，并感受我们已经探索了多少这个蓝色星球。而且它应该易于使用且快速。

“这一直是 潜水日志网站。我们多年前用漂亮的基础地图图块制作的蓝色大星球（在全尺寸显示器上运行它很特别）。快速且易于使用的版本 3 具有世界上第一个在线完全可编辑的网格潜水日志，其行为类似于 Excel。

“现在，我们在线潜水日志 3.1 版的最新功能集中在另外两个方面：记忆（查看潜水中嵌入的照片和视频）以及使用新分析模块的宏观趋势（在我们测试分析模块时创建的所有图表中，能够看到 SAC 率和携带重量之间的关系，展示了可用的洞察水平）。”

您的数据安全地存储并备份在英国数据中心的 DiveLogs 自己的专用服务器上，并且该设施环保，使用 100％ 可再生能源。

标准在线潜水日志功能丰富，对输入的潜水次数没有限制，但也有高级功能可用 - 例如访问鱼类 ID 数据库（如上所述）和高级照片编辑工具 - 年度订阅费用为 20 英镑（或等值金额，如果您的当地货币可用）。

潜水日志
您可以访问各种分析数据，包括气体使用量、最大深度、SAC 率等。
目录

重新定义潜水日志

版本 3 的核心是在线潜水日志本身，它保存在一个先进的网格中，有很多种方式可以快速编辑和导入潜水，并包括交互式配置文件图表，以及与您的设备清单和基础地图的紧密集成，为您提供有关您使用了什么装备以及您在哪里潜水的大量信息——一切尽在您的指尖。

您可以在在线日志中添加、导入和删除潜水记录，导入您的潜水电脑资料，添加评论、照片和视频，显示警报和气体切换，管理您的潜水日志伙伴，编辑您在潜水时使用的潜水装备，并将其全部链接到潜水地点数据库。

潜水日志
您可以轻松地在 DiveLogs 中管理您的照片和视频

了解你的装备

记不清上次潜水时使用了什么装备？很难回忆起需要的配重？单独的装备网格保存着您自己的所有潜水装备和任何租赁物品，让您可以创建装备组、添加和编辑潜水装备列表，以及查看装备的使用历史记录。

潜水日志
您可以访问鱼类识别数据库，了解特定物种的发现地点

探索我们的水世界

在线潜水日志第 3 版的核心功能是设计精美且互动性极强的世界地图数据库。它与潜水日志完全集成，在您回顾过去的潜水时增加了一个全新的维度。然而，它不仅仅是一种标记您潜水地点的方式。它还是一个庞大且不断增长的资源，可以帮助您找到下一个潜水地点——您还可以通过留下评论来帮助其他潜水日志用户，这样他们就可以决定该特定潜水地点是否适合他们。

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01:20 潜水网
02:20 穿线凸轮带
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